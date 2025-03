Cotrina apuesta por una Ejecutiva renovada y se apoya en Lara Garlito y Esther Gutiérrez

Desde que se supo que Álvaro Sánchez Cotrina sería el nuevo secretario provincial del PSOE en Cáceres, ha dicho en varias ocasiones que « ... nos enfrentamos a un tiempo distinto». Este fin de semana lo ha vuelto decir indicando que afrontan «nuevos retos y caminos». Y parece que eso ya se observa en la nueva Ejecutiva que le acompañará, su núcleo de nombres fuertes en el que hay una renovación del 75% respecto al elegido por su predecesor, el actual presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

Para él ha tenido halagos durante todo este fin de semana en el que, además de la bienvenida a Cotrina, también se ha escenificado la despedida de Morales. «Me considero su hijo político», ha dicho en el 14º Congreso Provincial de la formación socialista que se ha celebrado en el Complejo San Francisco de Cáceres y en el que han participado 600 militantes.

En él, más de 200 inscritos como delegados y representantes de las distintas comarcas de la provincia han votado los nuevos órganos y validado a los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, el Comité Regional y el Comité Federal.

La nueva Ejecutiva ha sido apoyada por el 81,5% de los votos de los delegados y el Comité Regional, con un 79,11%. El órgano que marcará las directrices del partido en la provincia cacereña la forman 27 personas (con Morales eran 31) y en ella no faltan dos nombres que en los últimos meses han protagonizado debates internos en el PSOE por ser las dos mujeres que se han enfrentado en unas primarias al actual líder regional socialista Miguel Ángel Gallardo para estar al frente del partido y han perdido.

Lara Garlito será la nueva presidenta de la Ejecutiva y Esther Gutiérrez ocupará una de las vicesecretarías, en concreto la de Política Territorial, que precisamente es un ámbito al que Cotrina le ha dado mucha importancia e incluso ha anunciado que creará un nuevo órgano denominado Consejo Ejecutivo Territorial para que las comarcas de la provincia sean «más y mejor escuchadas».

Cotrina, a diferencia de Morales que tenía solo una vicesecretaría con Guitérrez al frente, ha optado por crear tres. Además de la que dirigirá Esther, incluye la de Organización Abierta y Políticas Públicas, con la exconcejala del Ayuntamiento de Cáceres y otra de sus compañeras de confianza, María José Pulido, y la de Administración General y Coordinación Interna, con Eduardo Béjar, hombre que ya formaba parte de la Ejecutiva de Morales.

También repiten Francisco Javier Sánchez Vega, actual presidente de Redex (Secretaría de Comunicación Política); Pablo Iglesias, alcalde de Hernán Pérez (secretario adjunto a la Secretaría de Organización); Elisabeth Martín Declara, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar y diputada provincial (Cultura y Turismo); Mireya Conejero Domíngez, concejala en el Ayuntamiento de Plasencia (Política Sindical y Tercer Sector), y Julio César Herrero Campo, alcalde de Moraleja (Agricultura y Ganadería).

Portavoz

La portavoz será Irene Pozas García, secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres que también dirigirá Educación, Nuevos Derechos y Juventud. Hay que recordar que la portavocía con Morales la oupaba precisamente Sánchez Cotrina.

Asimismo, también hay nombres fuertes de la Diputación de Cáceres como el de Fernando García Nicolás, que será secretario de Organización y actualmente es el alcalde de Ahigal y está al frente de una vicepresidencia tercera en la Diputación.

En la lista tampoco faltan caras conocidas como la de Raquel Medina Nuevo, que fue alcaldesa de Navalmoral de la Mata y en 2023 perdió el Ayuntamiento por el vuelco electoral que logró el PP liderado por Enrique Hueso tras dos legislaturas con mayoría de la socialista.

Después de la presentación de la Ejecutiva, entre aplausos y emocionado, Cotrina ha hablado de feminismo, del salario mínimo, de revalorización de las pensiones, de defender las ideas en las calles y de los jóvenes, a los que aboga por darles voz. "Tenemos que conectar con la juventud", ha dicho.

Unidad

También ha tenido palabras para Gallardo. "Miguel Ángel quiero agradecerte que cuando te presenté el proyecto en la provincia de Cáceres me dijeras adelante, que no querías que hubiera líos en las provinciales. Me dijiste que estabas cansado de que al final estemos más hablando de nosotros mismos que de los ciudadanos. Me pediste que me arremangara y lo hice. Hoy tenemos un proyecto de unidad y vamos a luchar por que seas presidente de la Junta y que lo hagas tan bien como lo has hecho en Villanueva. Te acompañaremos y defenderemos en cada de una de las decisiones políticas que tomes", ha asegurado Cotrina antes de que el secretario regional del PSOE subiera al escenario.

En su intervención se ha referido a los líderes socialistas Rodríguez Ibarra, Fernández Vara, Charo Cordero y Miguel Ángel Morales como ejemplos y ha destacado que "la responsabilidad de liderar el partido socialista es inmensa".

También ha aludido al futuro electoral. "Estamos a dos años para que este proyecto renovado sea ganador y en el que confíen los ciudadanos de Extremadura. Estoy seguro porque vamos a ser capaces de llegar a todos los rincones. Álvaro, sin primarias, has hecho un ejercicio de aproximación al territorio que ya indica la labor que se necesita, la que conozca de primera mano la realidad para ser parte de la solución", ha afirmado Gallardo.

"Guardiola no es de fiar y su gobierno tampoco, y hay que recordarlo cada día. Vamos a dar la batalla", ha añadido. Para eso, ha indicado, "necesitamos ampliar nuestra base y rejuvenecer nuestras casas del pueblo". Lo ha dicho justo antes de insistir en que van a trabajar para recuperar el Gobierno de Extremadura y los ayuntamientos. "El trabajo desde la calles es imprescindible. Me pongo a disposición de las provinciales para hacer un plan de acción y recuperar los ayuntamientos. Plasencia, Cáceres y Navalmoral, que los perdimos hace poco, los vamos a recuperar", ha concluido.