Álvaro Sánchez Cotrina: «Recibo este partido unido; soy un hijo político de Morales»

Muchos militantes, abrazos y gran complicidad entre el que se va y el que llega a la Secretaría General del PSOE en Cáceres. Eso ... es lo que se ha podido ver entre Miguel Ángel Morales y Álvaro Sánchez Cotrina en el inicio del 14º Congreso Provincial de la formación socialista que se celebra este fin de semana en el Complejo Cultural San Francisco.

El día grande será este domingo y se espera que asistan unos 600 militantes. Los 278 inscritos como delegados y representantes de las distintas comarcas de la provincia serán los responsables de aprobar los nuevos órganos y validar a los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, el Comité Regional y el Comité Federal.

Lo de este sábado ha sido una toma de contacto, pues el secretario general del PSOE en Cáceres, Sánchez Cotrina, ha realizado una visita técnica a los espacios del Congreso, junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el Secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, y la Secretaria General del PSOE de Cáceres, Belén Fernández Casero.

Tras la visita, Sánchez Cotrina ha asegurado que recibe «este partido unido». Ha indicado que «Morales se lo encontró dividido en muchos aspectos y ha conseguido lo que se planteó», así que ha alabado su figura. «Me considero un hijo político de Miguel Ángel. Me dio la oportunidad en 2015 de incorporarme a las instituciones y he aprendido mucho y bien de lo que me ha enseñado», ha afirmado.

Ampliar Sánchez Cotrina junto a mienbros del PSOE en la visita técnica realizada en el Congreso. A. R. H.

«Quiero hacer las cosas con la humildad y sencillez que a Miguel Ángel le caracterizan y también a mi manera y en un tiempo distinto. Afrontamos nuevos retos y caminos. Estoy muy orgulloso de poder llevar en la espalda el legado de un partido centenario que quiere salir ahí fuera para ganar en absolutamente en todas partes. Tenemos que trasladar a la gente que no queremos confrontación y que la del PSOE es la política limpia que representa a la mayoría de la ciudadanía«, ha dicho Cotrina en lo que ha sido una declaración de intenciones.

«Queremos que la gente active el debate en todas las agrupaciones locales y también en el seno de nuestra casa, en Hernán Cortés. Estará abierta para todas las agrupaciones, militancia y gestos nuevos, intentando abrirnos a la sociedad civil, a los simpatizantes y a muchos progresistas que están esperando ver con quién conectan y yo espero que sea con el Partido Socialista«, ha añadido antes de asegurar que se va a emplear a fondo junto a su equipo. »Voy a intentar que los compañeros que me acompañen sean gente que no quieran ambiciones de ningún tipo, sino que quieran hacer a esta provincia crecer. A remangarse todo el mundo y a decir bien alto que somos el proyecto de la gente«, ha concluido.

Unidad

Por su parte, Morales ha augurado «lo mejor para este partido en los próximos años porque Álvaro Sánchez Cotrina es una persona con mucha experiencia en el ámbito municipal, ha sido miembro de la Diputación, está en la Asamblea de Extremadura y tiene un conocimiento exhaustivo del partido y las instituciones». Ha aseverado que se va «encantado y agradecido» y ha vuelto a resaltar que hay un «clima de unidad absoluta« y ha mostrado su contundente apoyo a Cotrina. »El partido no puede estar en mejores manos«, ha asegurado.

Precisamente, el lema elegido por el comité organizador para este congreso es 'Cada vez + Fuertes', un mensaje con el que se quiere destacar el momento de unidad y cohesión de la militancia en la provincia y el nuevo impulso al partido con la renovación del liderazgo al frente de la Secretaría Provincial.

Este domingo está previsto que la apertura se inicie a las 10.00 horas para continuar a las 11.30 horas con la votación del Informe de Gestión y la intervención de los portavoces comarcales. A las 13.30 tendrá lugar el debate de resoluciones y aprobación de enmiendas.

Tras una pausa para la comida, a las 16.00 horas se reanudará el Congreso con las votaciones de delegados y a las 18.00 será la clausura en la que participará el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

También hay un programa de actividades complementarias, con actuaciones musicales, un mercado artesano joven y una ludoteca, que se están llevando a cabo, principalmente, en el Espacio Joven, dinamizado por Juventudes Socialistas de la Provincia de Cáceres y ubicado en el Claustro Europa.