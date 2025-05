El PSOE provincial de Cáceres nombrará al sucesor de Morales el 22 y 23 de marzo

C. M.

El Comité Provincial del PSOE de Cáceres ha dado luz verde este viernes al calendario propuesto por la Comisión Ejecutiva de cara a la ... celebración del congreso provincial, que será los días 22 y 23 de marzo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. En esa cita se nombrará al nuevo secretario general, que sustituirá en el cargo después de casi 13 años a Miguel Ángel Morales, quien viene reiterando desde hace meses –la última vez en el congreso regional del partido de hace unas semanas– su decisión de no optar a la reelección, sin que eso vaya a suponer su retirada de la política activa, no solo porque sigue siendo el presidente de la Diputación de Cáceres, sino porque está dispuesto a volver a entrar en listas electorales en próximos comicios.

El principal candidato a suceder a Morales al frente del PSOEde la provincia de Cáceres es Álvaro Sánchez Cotrina, actual diputado regional y alcalde de Salorino, que en la anterior legislatura fue además el portavoz de la Diputación, que ahora preside Morales.

Primarias

Una vez confirmados los días del congreso, se establecen el 10 y 11 de febrero como fechas para la presentación de las posibles precandidaturas, a lo que seguirá un período de recogida de avales del 12 al 19 de febrero. En caso de que haya más de una que consiga los avales necesarios –se estima un mínimo de 520 aunque esta cifra vendrá marcada por el censo de militantes–, se procederá a llevar a cabo un proceso de primarias. La votación de la primera vuelta sería el 9 de marzo, y el 16 de marzo la segunda.

El aún secretario general del PSOE Provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en su intervención de despedida ha mostrado su «agradecimiento eterno a todos los compañeros y compañeras del partido, tanto a los que me apoyan como para los que no, he trabajado para todos y todas».

«Son nuevos tiempos y es el momento de dar un paso a un lado», ha dicho. «Ahora es el tiempo de que una nueva generación de hombres y mujeres socialistas se pongan al frente de este proyecto, aprovechar su fuerza y su empuje para llevar al PSOE al gobierno de la Junta, de los ayuntamientos y de la Diputación para seguir transformando nuestra tierra con políticas progresistas que hagan más feliz la vida de la gente».

Sobre su futuro, Morales ha trasladado al Comité Provincial que ahora continuará como militante de base y como miembro del Comité Federal del PSOE. «Me pongo, como siempre, a disposición del partido», ha indicado, para confirmar que, pese a dejar de ser el líder en la provincia de Cáceres, sigue abierto a la posibilidad de entrar en listas electorales.

Miguel Ángel Morales ha sido despedido con una ovación por parte de los miembros del Comité Provincial.

El secretario de organización de Extremadura, Manuel Mejías, también ha estado presente acompañando a los miembros del Comité Provincial, y ha expresado que espera que de este proceso el PSOE salga unido y cohesionado en la provincia de Cáceres.