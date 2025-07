El control avanza en el flanco de Avellanar y se logra estabilizar el 80% del perímetro del fuego

Ana B. Hernández Jueves, 31 de julio 2025, 20:36 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Aunque la favorable evolución del fuego de Caminomorisco ha permitido el regreso a casa de la mayoría de los vecinos desalojados, aún no está controlado en su cabeza en Avellanar, y persiste el riesgo de que se reactiven focos ya estabilizados, como ha ocurrido esta tarde en la cola del incendio, en Cambrón, donde comenzó el pasado lunes sobre las cuatro de la tarde, y en otros puntos.

«No hay ninguna duda de que la mano del hombre, ya sea de manera voluntaria o por una negligencia, está detrás de este incendio», ha reiterado hoy con seguridad el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «No se ha producido ninguna tormenta que pudiera ser la causa».

La mano del hombre, por tanto, de lo que no dudan tampoco los vecinos de Las Hurdes, es la que ha provocado un fuego que desde el lunes ha ido recorriendo de este a oeste una de las laderas de la sierra de Caminorisco, en la que se encuentran las cuatro alquerías que fueron desalojadas por precaución: además de Cambrón, Dehesilla, Huerta y Mesegal. Hoy sus vecinos están de nuevo en casa, pero las labores de extinción no han finalizado ni mucho menos.

«Tendrán que seguir durante muchos días», ha reconocido hoy también Bautista, «incluso aunque se logren consolidar los dos kilómetros de la línea de contención que más preocupan en la zona de Avellanar». Esto es aunque se consolide la totalidad del perímetro de un incendio que tiene una longitud de unos 30 kilómetros y que ha arrasado 2.600 hectáreas.

No se espera que la superficie quemada vaya a más, porque a pesar de la dificultad del terreno de la zona de Avellanar, marcado por las pendientes, los efectivos del Infoex, la UME y la BRIF que están trabajando de manera manual, puesto que no es posible el acceso con maquinaria pesada, han logrado avanzar en la consolidación de esos dos kilómetros de tal manera que se ha alcanzado el 80% del perímetro, según ha concretado esta tarde el coordinador regional del Plan Infoex, Juan Jesús Sancho.

En lo que queda de jornada y durante la noche, se continuará trabajando para refrescar esta franja y también los puntos calientes que hay sobre el terreno y que han motivado la reactivación de diversos focos que se han apagado con prontitud.

Terreno y clima

Por eso, «aunque hay motivos para ser optimistas, el incendio no está controlado», ha insistido Bautista justo en el momento en el que el foco del Cambrón se reactivaba. «De hecho, es crucial estabilizar esos dos kilómetros de contención porque, en caso contrario, el incendio adquirirá mayores dimensiones». Sería necesario, entonces, no solo mantener la evacuación del Robledo y Avellanar, sino de las alquerías de Horcajo, Erias, Castillo y Aldehuela.

Pero por el momento no es esta la situación y se trabaja con ahínco en la línea de contención para evitarlo. Se hace con más descargas y también con más efectivos sobre el terreno, imprescindibles en este caso por la orografía del lugar al que no se puede acceder con maquinaria pesada «y en el que los medios aéreos no pueden precisar tanto las descargas por el mismo motivo», ha explicado Juan Jesús Sancho.

No obstante, la favorable climatología durante buena parte de la jornada de hoy, tras una noche complicada por los cambios en la dirección del viento, han permitido avanzar de manera notable en las labores de extinción especialmente durante la mañana.

«Hace poco viento, una temperatura en torno a los 32 grados y una humedad del 27%, que son favorables», concretó el consejero de Presidencia tras la primera reunión del día del Cecopi, desde el Puesto de Mando Avanzado donde se coordinan las labores. Por la tarde, aunque las condiciones han empeorado, la temperatura ha subido y la humedad ha descendido, «el viento sigue respetando y esto ayuda».

Nivel 2

Pero la vigilancia y el trabajo persisten en todo el perímetro porque el terreno aún está caliente y es propicio para unas reactivaciones que Abel Bautista da por hecho que se seguirán produciendo. «Esas pequeñas reactivaciones se van a ir produciendo y son alarmantes en cuanto a la altura de la llama y sobre todo por el humo, que puede ir en dirección a las viviendas y crear problemas de salud», ha expuesto.

Continúan por eso desplegados más de 400 efectivos, que incluyen personal de la UME, BRIF, Infoex, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y agentes del medio natural. Por eso también la Junta mantiene activado el nivel 2, que implica la necesidad de medios estatales de apoyo y «con el que se continuará mientras haya vecinos evacuados», ha concluido Abel Bautista al término de una nueva reunión en el Puesto de Mando Avanzado en Caminomorisco.