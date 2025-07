Rabia, impotencia y tristeza en Las Hurdes

«Nos fuimos por la tarde, bueno mi mujer y los nietos, porque el fuego estaba a un kilómetro de la casa. Yo me he ... quedado, sin dormir toda la noche, mirando cómo evolucionaban las llamas, con mucho miedo», dice Ignacio Ginel aún sin poder contener las lágrimas al pensar en el incendio forestal que afecta desde este martes a Las Hurdes.

Como él, el resto de vecinos de Caminomorisco y de las seis alquerías de la zona que han sido evacuados, muchos de ellos realojados en la residencia de estudiantes del pueblo. Nadie ha dormido, la noche la han pasado todos pendientes de su sierra.

«No se podía dormir, los nervios no nos dejaban, mirábamos por las ventanas de la residencia y veíamos las llamas», reconoce Asunción Guerrero.

Su nuera, Sonia Domínguez, también ha sido evacuada esta madrugada por la Guardia Civil. «Pero nos fuimos a nuestra tienda con los niños a pasar la noche, es nuestro medio de vida, no podíamos dejar que se quemara».

Antonio Martín, de la alquería de La Huerta, fue uno de los primeros evacuados en la tarde de ayer en Las Hurdes, apenas tres horas después de que se iniciara sobre las 16.30 el fuego en el Cambrón. «Mi hijo y yo nos vinimos a la casa de un familiar en Caminomorisco, pero después también tuvimos que irnos de aquí, las llamas se acercaban, y acabamos en la residencia, donde hemos pasado la noche con pena y nervios».

Allí estaba ya María del Puerto Caletrío, vecina de Dehesila, otra de las alquerías evacuadas. «Pensé que sería cuestión de horas, pero cuando vi que cada vez llegaba más gente a la residencia, entendí que el incendio no iba bien, que otra vez lo mismo».

Hace 22 años

«Hay rabia e impotencia, pero sobre todo mucha tristeza porque se quema este paraíso natural una vez más». Noelia Martín, alcaldesa de Caminomorisco, resume así el sentir general de los vecinos de una comarca marcada por el fuego.

«Temo el verano, un año sí y otro también es lo mismo desde aquel incendio tremendo que sufrimos hace 22 años, que se quemó todo, las dos zonas de la sierra», recuerda Sonia Domínguez.

«Desde entonces, cuando no le toca a una parte de la comarca le toca a otra. En el caso de Caminomorisco, después de ese incendio tan grande, el verde había vuelto y ahora de nuevo otra vez, el negro», lamenta Asunción Guerrero.

«Al menos esta vez no son las dos partes de la sierra, de momento es una y confiemos en que se quede ahí», dice María del Puerto Caletrío. «Pero es todo una pena ante la que sientes rabia e impotencia e indignación porque la historia se repite».

El origen

Por el momento se desconoce el origen de este nuevo incendio en Las Hurdes, que ya ha quemado 2.500 hectáreas.

«Hay quienes dicen que es una reactivación de un fuego anterior en el Cambrón hace unos días, que se apagó sin problema muy pronto», explica Antonio Martín.

«Ese fuego fue el 5 del julio, no me creo ninguna reactivación. Yo no tengo duda de que este incendio, como la mayoría, es intencionado. No sé qué pasa, pero hay gente que no quiere el verde, los pinos por lo que sea», opina por su parte Asunción Guerrero.

Sin embargo, sobre las consecuencias de este nuevo fuego que los medios terrestres y aéreos tratan de sofocar desde ayer, hay pocas dudas: «Otro verano se perjudica a Las Hurdes, a ver cuántos turistas vienen ahora en agosto a una zona en la que vivimos del turismo».