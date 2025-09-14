En Extremadura hay 59 especies amenazadas de extinción, 6 de ellas en 'peligro crítico' Solo el lince ibérico y el correlimos zarapitín han aumentado su población mientras tres especies de peces y tres de aves están a punto de desaparecer

J. L. G. BADAJOZ. Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La lista de referencia en todo el mundo sobre especies amenazadas es la de la IUCL (siglas en inglés de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Señala que entre los animales más próximos a desaparecer para siempre y que viven en Extremadura hay tres peces –el esturión común, el sábalo y la anguila europea– y tres aves–la focha moruna, el buitre moteado o buitre de Ruppell y la avefría sociable–.

Los animales no entienden de fronteras, pero la IUCL permite afinar hasta la península ibérica. Si dejamos al margen invertebrados, especies marinas y flora, aún quedan varias especies más de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces en riesgo de extinción en sus diferentes grados de gravedad.

Algunas de ellas –59– se encuentran en Extremadura, como demuestra el análisis realizado por el catedrático de Zoología de la Universidad de Extremadura, Alfonso Marzal, cruzando la lista de la IUCL con diversas fuentes bibliográficas que avalan la presencia en territorio extremeño de estas especies en riesgo de extinción en mayor o menor grado.

Así, de las 143 especies amenazadas en España, en mayor o menor grado, 59 están en Extremadura. De este último grupo, solo el lince ibérico, dos aves, el correlimos zarapitín y el águila pescadora registran un incremento de su población según el último conteo de la especie.

Peces, anfibios y aves

Entre los peces, el esturión común, el sábalo y la anguila europea están en 'peligro crítico', mientras que el cacho se considera en situación 'vulnerable'.

Entre los anfibios, Extremadura tiene en estado 'vulnerable' al sapo de espuelas, la rana patilarga, la salamandra común y el tritón jaspeado.

Aves también en estado 'vulnerable' que se pueden ver en Extremadura hay 24 especies. Se trata del carricerín cejudo, el ánade rabudo, águila imperial ibérica, porrón común o europeo, barnacla cuelliroja, correlimos, tanto el zarapitín como el culiblanco y el canelo, aguilucho pálido y el cenizo, críalo europeo, águila moteada, esmerejón, cernícalo patirrojo, alcaudón real, negrón especulado, alimoche común, chorlito gris, zampullín cuellinegro, tórtola europea, sisón común, archibebe común, avefría europea y aruí,

'En peligro' hay ocho, la grulla damisela, el halcón borní, el halcón sacre, el ibis eremita, el quebrantahuesos, la avutarda, águila pescadora, ganga ortega.

Por su parte, aves en 'peligro crítico' hay tres, la focha moruna, el buitre moteado o buitre de Rupell y la avefría sociable.

Mamíferos

Entre los mamíferos que aparecen como 'vulnerables' y habitan en Extremadura están el murciélago de bosque o barbastela, el lirón careto, el murciélago de cueva, los murciélagos ratoneros forestal y mediano, el nóctulo mayor, murciélago de herradura mediterráneo y mediano, la lagartija de carbonell y la víbora hocicuda o de Lataste y el lince ibérico, que ha dejado de estar 'en peligro' este año para ser 'vulnerable' y es el único mamífero de entre las 143 especies amenazadas en España cuya población va en aumento.

'En peligro', habría que citar al desmán ibérico, al conejo europeo, mientras que en 'peligro crítico' no aparece ningún mamífero en la comunidad extremeña.