El Club Senior advierte de retrasos en los grandes proyectos de Extremadura

El Club Senior de Extremadura presentó este lunes su último informe de seguimiento de grandes proyectos de desarrollo de la región. En él alerta ... que dichos grandes proyectos, unos 25 que se están desarrollando o tramitando, se retrasan en general y que hay «muy pocos» que se hayan terminado desde que comenzara su seguimiento.

Según especificó el presidente del Club Senior de Extremadura, Cecilio Venegas, acompañado de los vocales Fernando López y Marcelo Muriel, ambos ingenieros industriales, solo hay cuatro que se han terminado dentro de un tiempo «prudencial» de los 22 que inicialmente se seleccionaron, aunque algunos de ellos sin cumplir los plazos inicialmente establecidos. Se trata del matadero industrial de Zafra, la fábrica de almendras de Miajadas, la ampliación del Museo Romano de Mérida y la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo.

Del resto de los proyectos, aunque no cumplen los plazos, todavía no ha decaído ninguno. No obstante, surgen «dudas» con los de la Azucarera de Mérida, los de Phi4tech, los de las minas o el de Elysium de La Siberia.

El Club Senior cuenta con 250 socios, entre catedráticos de universidad, empresarios, autónomos o personas que han ejercido la política. Desde que se constituyera hace doce años, elabora estudios y seguimientos que les permiten dar una opinión «técnica», «independiente» y «autorizada» sobre cuestiones que afectan a la región. En concreto, los estudios los elaboran comités de expertos y tienen dos de seguimiento importantes: uno en torno al ferrocarril, cada seis meses aproximadamente, y otro anual en torno a los grandes proyectos de desarrollo de Extremadura.

Fernando López detalló que el observatorio de grandes proyectos lleva ya cuatro años, desde el año 2022, y ha elaborado cuatro informes, así como que «en general» los proyectos en sí «van muy retrasados», por lo que calculan un retraso medio de unos tres o cuatro años.