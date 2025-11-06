Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló fotografías de chicas con Inteligencia ... Artificial (IA) en las que aparecería el rostro de las menores en cuerpos desnudos que no les correspondían. La sanción se ha reducido a 1.200 euros tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del menor y el pronto pago.

Se trata de la primera vez que una agencia europea sanciona económicamente la difusión de esta clase de contenido sexual y es el resultado de un procedimiento que se inició tras una denuncia presentada el 2 de octubre de 2023 por la difusión de imágenes falsas de de desnudos realizadas con IA.

La agencia española, publica ABC, destaca que este tipo de prácticas vulnera el derecho fundamental a la protección de datos personales, que está especialmente protegido en el caso de menores. Según la ley, el uso de datos personales debe basarse en el consentimiento expreso de la persona afectada o, en su defecto, en una justificación legítima para su tratamiento.

En el caso de los falsos desnudos de Almendralejo, no hubo consentimiento por parte de la menor denunciante ni de sus padres para que su imagen fuera manipulada y difundida. De ahí una sanción al menor que generó las fotografías falsas que se suma a la que medida impuesta para todos los que participaron en la difusión de las imágenes después en redes sociales y por grupos de mensajería instantánea.

Proceso judicial

En total una quincena de menores fueron condenados en mayo de 2024, tras la resolución judicial del caso, a un año de libertad vigilada con la obligación de asistir a talleres de formación en la correcta gestión de las tecnologías, igualdad de género y educación afectivo-sexual por la comisión de un delito de pornografía infantil y otro de vulneración de los derechos a la intimidad y al honor. Es la medida que propuso la Fiscalía de Menores y que aceptaron las partes.

Tanto las defensas de los acusados como las de las víctimas consideraron adecuada la propuesta de la fiscal para evitar un juicio, y con él la exposición mediática, a la treintena de menores afectados, entre acusados y víctimas, por un caso desatado en septiembre de 2023 en Almendralejo tras la denuncia pública que, a través de redes sociales, hizo la madre de una de las menores víctimas, la ginecóloga y divulgadora extremeña Miriam Al Adib.

Con las declaraciones de los implicados y el análisis de sus condiciones personales y socioeconómicas, Fiscalía de Menores optó por una imputación conjunta y una condena idéntica para todos teniendo en cuenta las edades de los participantes y los hechos cometidos, descartando así finalmente medidas individuales en función del grado de participación de los chicos en la manipulación de las imágenes y su difusión.