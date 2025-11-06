HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miriam Al-Adib, a la derecha, con otras madres de menores víctima. HOY

Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

La sanción ha sido impuesta por Protección de Datos y es la primera vez que una agencia europea castiga económicamente la difusión de este contenido

A. B. Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:44

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló fotografías de chicas con Inteligencia ... Artificial (IA) en las que aparecería el rostro de las menores en cuerpos desnudos que no les correspondían. La sanción se ha reducido a 1.200 euros tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del menor y el pronto pago.

