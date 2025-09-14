China quiere comerse las cerezas del Jerte La Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte es uno de los pocos operadores españoles a los que el Gobierno chino ha autorizado a introducir fruta en el país asiático

José M. Martín Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

"La idea es que los primeros envíos se hagan en avión", explica José Antonio Tierno, presidente de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, sobre la exportación de cerezas extremeñas a China.

La apertura del mercado chino es una noticia que se ha acogido con optimismo en el sector cerecero de la región. Aunque se trata de un destino complicado por las fechas de producción y por la distancia. «El transporte en barco son 35 días, que es mucho tiempo para una fruta como la cereza«, reconoce el presidente de la entidad. Además, China también es un país productor de esta fruta y su campaña de recogida coincide, más o menos, en el tiempo con la de Extremadura. «Es más interesante, por ejemplo, para la cereza chilena, porque al ser hemisferio sur y por tanto contraestación puede vender allí cuando no hay cereza local en el mercado chino", comenta Tierno.

Sin embargo, desde la Agrupación de Cooperativas tienen claro que no van a dejar pasar la oportunidad de ser uno de los escasos operadores españoles a los que el Gobierno chino ha dado su visto bueno para introducir cereza en el país asiático. «Vamos a probar y a intentar entrar en el mercado chino», asegura su presidente.

«La fruta tiene que hacer una cuarentena obligatoria de quince días en cámaras, que se puede hacer en tránsito si se envía en barco» José Antonio Tierno Presidente de la Agrupación de Cooperativas

Más de una década han esperado a que se abriera esta ventana de oportunidad. Las negociaciones entre los gobiernos de ambos países han sido largas. «Llevamos ya diez años para intentar conseguir firmar el protocolo», decía a HOY Mónica Tierno, directora general de la Agrupación, en el mes de abril cuando ya se vislumbraba el acuerdo.

Uno de los pasos fundamentales se dio en 2024 con la visita de técnicos del Gobierno de China a las zonas productoras de cereza en España, entre ellas Extremadura. Ya en el presente año ha habido una auditoría por parte de la Administración General de Aduanas de China (AGA) tanto a las fincas productoras como a las instalaciones de la Agrupación y finalmente ha dado por abierta la posibilidad de exportación.

El interés por el mercado chino radica principalmente en que el país asiático es un gran importador de cereza. Colocar fruta española en ese destino tiene un doble beneficio para los productores extremeños. Por un lado se abre un nuevo mercado, pero también es una opción para otras zonas productoras que compiten con la fruta del Valle del Jerte, porque igualmente han recibido la autorización de la AGA operadores españoles. «Si, por ejemplo, Aragón o Cataluña venden cereza allí, tendremos menos presión en los mercados en los que ya estamos", explica el presidente de la Agrupación.

20 millones de kilos y la mitad a la exportación

Actualmente, la Agrupación mueve cerca de 20 millones de kilos de cereza al año y deriva a la exportación algo más de la mitad de ese volumen. Un elevado porcentaje de las ventas en el exterior se realiza en el Reino Unido, que es un mercado muy consolidado. No hay, por tanto, intención de reducir la presencia en los destinos en los que ya se está y las previsiones no apuntan a que China se vaya a convertir en un país prioritario para la cereza extremeña.

Los requisitos que establece China tampoco ayudan a una exportación masiva desde Extremadura. «La fruta tiene que hacer una cuarentena obligatoria de quince días en cámaras, que se puede hacer en tránsito si se envía en barco", indica Tierno, que también cita inspecciones del Gobierno y documentación relativa al uso de fitosanitarios que debe emitir el Ministerio.

Por otro lado, el objetivo no es llegar a China con cereza certificada condenominación de origen. «Las indicaciones están bien y son valoradas en el mercado español y en el europeo; pero una vez que salimos a terceros países somos un producto español», detalla Tierno.

Misión comercial en noviembre

La relación comercial con China es una oportunidad para las empresas extremeñas, más allá de acuerdos puntuales, como es el caso de las cerezas. Para ahondar en ese mercado, Extremadura Avante ha organizado un misión comercial en China. La intención de este viaje es dar a las compañías de la región la oportunidad de establecer un primer contacto con importadores locales y de conocer de manera más cercana el mercado de este país.

La actividad comercial tiene carácter multisectorial –lo que significa que está abierta a compañías de la construcción, la moda, la cultura, los servicios de ingeniería, el comercio al por mayor, la industria química o la alimentación y bebidas– y se desarrollará en la ciudad de Shanghái y alrededores entre el 24 y el 28 de noviembre de este año.

Las empresas participantes acudirán de manera agrupada a China y compartirán la asistencia a eventos y reuniones. El objetivo es tanto establecer contactos para abrir un nuevo mercado como la consolidación de los productos y servicios de las firmas que acudan a las mismas en el mercado asiático. En este proceso, contarán con los servicios profesionales de Extremadura Avante, antes, durante y después de la acción, con el fin de optimizar sus objetivos comerciales.

China se ha consolidado en los últimos años como el primer socio comercial de España. El volumen de intercambio bilateral supera actualmente los 50.000 millones de euros al año y Shanghái es una de las principales puertas de entrada para las exportaciones españolas.

En 2024, China fue el segundo proveedor de bienes y el duodécimo cliente para las exportaciones españolas, registrando un crecimiento cercano al 8% y destacando sectores como el agroalimentario, la moda o las tecnologías medioambientales. «El mercado chino demanda calidad, innovación y sostenibilidad, atributos que caracterizan a la oferta empresarial extremeña, por lo que esta misión comercial directa es un paso decisivo para acercar Extremadura a Shanghái y posicionar sus productos y servicios en un mercado de gran potencial», destacan desde la Junta.