El mercado chino se abre a la Cereza del Jerte

A la cereza extremeña se le abre un nuevo mercado. La Administración General de Aduanas de China (AGA) ya ha publicado el registro ... de los establecimientos españoles autorizados para la exportación de cereza a este país asiático, por lo que ya pueden iniciarse las ventas de este alimento.

En la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, la empresa que mueve un mayor volumen de esta fruta en Extremadura, ya mostraron su satisfacción al conocer la firma del protocolo de exportación de cereza efectuada el pasado mes de abril entre España y China y que tiene una vigencia de tres años. El sector considera que abrir un mercado como el chino es una gran oportunidad que llevaba esperando diez años.

Y es que la autorización de las exportaciones pone punto y final a un complejo proceso de negociación. Uno de los pasos fundamentales fue, en 2024, la visita de técnicos del Gobierno de China a las zonas productoras de cereza en España y finalmente, el pasado jueves, la AGA dio por abierta la exportación.

Desde la Agrupación del Valle del Jerte, según expuso su directora general, Mónica Tierno, el pasado mes de abril, se considera que la venta de cerezas en China puede suponer que la entidad asiente de manera definitiva su vocación exportadora. Actualmente ya envía a los mercado sinternacional entre el 50% y el 60% de su producción anual del cereza.

Tierno defendía que con la cantidad de fruta que mueve la Agrupación hay posibilidad de llegar al mercado chino sin tener que desatender otros destinos. Aun así, ya advertía que el inicio de la exportación a China no va a ser algo inmediato.

En ls negociaciones con China también se está hablando de otros productos agroalimentarios que interesan a Extremadura, como son el higo seco y el pistacho.

Negociación

El acuerdo entre los gobiernos español y chino contemplaba la obligación de que las autoridades de aduanas chinas realizaran una auditoría previa al inicio de las exportaciones. Algo que hicieron a mediados de junio mediante una video-auditoría sobre una selección de parcelas y almacenes.

Desde el Ministerio de Agricultura se explica que los operadores inscritos que todavía dispongan de producto y deseen exportar cereza a China pueden solicitar la emisión del certificado fitosanitario.

El protocolo establece que el procesado, empaquetado, almacenamiento y transporte de cerezas destinadas a la exportación se llevará a cabo bajo la supervisión del Ministerio, que también será el responsable de asegurar que solo las cerezas procedentes de los huertos registrados puedan entrar en el almacén de confección para su selección y procesado.

Con esta autorización se amplía la cartera de acuerdos bilaterales para la exportación de productos vegetales de España a China tras los de cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa, caqui y almendra. También están autorizada la venta de avena forrajera, pasta de aceituna y alfalfa deshidratada destinadas a la alimentación animal.

Desde junio del 2018, ambos países han suscrito 11 protocolos para la apertura de productos agroalimentarios españoles al mercado chino. En la actualidad, se están en negociación los expedientes para la exportación de higo seco y pistacho, en distinta fase de intercambio de información técnica.

El mercado chino tiene un carácter estratégico para el sector agroalimentario español. En 2024, España exportó al país asiático productos agroalimentarios por valor de 1.864 millones de euros, con un saldo positivo de 253 millones de euros.

De esta forma, China es el noveno mercado en valor para España y tercero no comunitario tras Reino Unido y Estados Unidos.