HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte ya exporta la mitad de su producción. Hoy

El mercado chino se abre a la Cereza del Jerte

La Administración General de Aduanas del país asiático ha publicado el registro de los establecimientos españoles autorizados para la exportación, lo que significa que ya pueden iniciarse las ventas

J. M. M.

Martes, 19 de agosto 2025, 07:25

A la cereza extremeña se le abre un nuevo mercado. La Administración General de Aduanas de China (AGA) ya ha publicado el registro ... de los establecimientos españoles autorizados para la exportación de cereza a este país asiático, por lo que ya pueden iniciarse las ventas de este alimento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El mercado chino se abre a la Cereza del Jerte

El mercado chino se abre a la Cereza del Jerte