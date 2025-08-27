De Carolina Yuste a Robe Iniesta: los famosos con los que sueñan viajar los extremeños Los usuarios extremeños comparten sus preferencias sobre con quién viajar y qué destinos de Extremadura elegir

Alba Alcázar Crespo Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:17 Comenta Compartir

Imagina escuchar 'Si te vas' a todo volumen en tu coche mientras compartes viaje por carretera con Robe Iniesta o hablar durante horas sobre cine junto a Carolina Yuste. Eso es, precisamente, con lo que sueñan cientos de extremeños. La empresa de viajes compartidos, Blablacar, ha realizado su encuesta anual '¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?', y los resultados te van a encantar.

En esta edición, la pregunta se ha centrado en los personajes famosos de Extremadura con los que los usuarios preferirían compartir coche. El resultado ha sido claro: con un 34% de los votos, la actrizCarolina Yuste se ha convertido en la favorita.

El segundo puesto lo ocupa el compositor y músico de Extremoduro, Robe Iniesta, elegido por el 28% de los encuestados. En tercer lugar se sitúan los hermanos Salazar, conocidos como Los Chunguitos, con un 25% de las preferencias.

El ranking lo completan otras personalidades destacadas de la región, como la cantante Soraya Arnelas y el dúo Azúcar Moreno, formado por las hermanas Salazar.

Dentro del ranking de personajes extremeños más destacados, los usuarios eligen también perfiles como el futbolista Fernando Morientes o el medallista olímpico y escalador Alberto Ginés.

¿A dónde llevarían los extremeños a sus acompañantes?

El coche compartido es una forma de viajar eficiente, sostenible y económica, que permite viajar a pequeñas y medianas localidades españolas de manera directa. Sólo en el último año BlaBlaCar ha conectado el 98% de las localidades extremeñas.

Es por esto que, a la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes de coche compartido, un 23% de los extremeños encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Jaraíz de la Vera. La segunda opción sería ir a conocer Hervás, con un 18% de los votos. La medalla de bronce se la lleva Trujillo, así opinan el 17% de las personas sondeadas.

Los favoritos de los españoles

A nivel nacional, los españoles han señalado a Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira como sus compañeros de viaje ideales en BlaBlaCar. Nadal lidera entre los deportistas con un 25% de los votos, seguido por Fernando Alonso (15%) y Carlos Alcaraz (14%).

En la música, Alejandro Sanz encabeza la lista con un 20%, mientras que Rosalía alcanza un 15% y Aitana un 14%. En el ámbito del entretenimiento, Dani Rovira es el preferido con un 16%, por delante de Antonio Banderas (14%) y Mario Casas (12%).

En la política, Isabel Díaz Ayuso se posiciona como la favorita con un 29%, seguida de María Guardiola (17%), María Chivite (13%), Gonzalo Capellán de Miguel (9%) y Jorge Azcón (9%).

¿Qué es BlaBlaCar?

BlaBlaCar es una plataforma digital de viajes compartidos en coche que conecta a conductores que realizan un trayecto con plazas libres en su vehículo con pasajeros que buscan viajar hacia el mismo destino o una ruta similar. Está presente en numerosos países y es considerada la aplicación líder de este tipo de servicio a nivel mundial.

El funcionamiento es sencillo: el conductor publica el viaje indicando el origen, el destino, la fecha, la hora y el precio por plaza, mientras que los pasajeros pueden reservar un asiento, compartir gastos y realizar el trayecto juntos. La plataforma ofrece perfiles verificados, valoraciones de otros usuarios y un sistema de pago seguro.

El nombre BlaBlaCar hace referencia al nivel de conversación que el usuario indica en su perfil, que puede ir desde Bla, para quienes prefieren hablar poco, hasta BlaBlaBla, para los que disfrutan de una charla más extensa durante el viaje.