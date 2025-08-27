El capitán al frente del incendio de Jarilla explica el momento más tenso a la directora general de la Guardia Civil Mercedes González ha visitado la Comandancia de Plasencia para mostrar su «reconocimiento, admiración y respeto» a los agentes de servicio durante la emergencia por la ola de fuegos

Mercedes González, durante su visita este miércoles a la Comandancia de la Guardia Civil de Plasencia. En primer término, Alberto López, capitán jefe al frente del dispositivo de seguridad durante el incendio de Jarilla.

Ángela Murillo Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:41 | Actualizado 19:01h.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha visitado este miércoles la Compañía de Plasencia, donde ha estado acompañada por mandos como los jefes de las Comandancias de Cáceres y Badajoz, los tenientes coroneles Rafael Roldán y Manuel Delgado, la jefa de Operaciones de la Comandancia de Cáceres, Aurora Vicente, o Alberto López, capitán jefe de la Compañía de Plasencia, que estuvo al frente del dispositivo de seguridad durante el incendio de Jarilla.

En las instalaciones de la Benemérita, la directora general ha expresado su «reconocimiento» ante los agentes que han participado en el dispositivo encargado de mantener la seguridad durante la ola de incendios que ha azotado la región este verano. «Debéis tener mucho orgullo de todo el servicio prestado a Extremadura durante todos estos incendios».

La directora general de la Guardia Civil ha querido trasladar en persona el agradecimiento a los uniformados que han estado al pie del cañón desde el primer minuto de la emergencia, con cortes de carreteras, evacuaciones, confinamientos y evitando el pillaje en las poblaciones rodeadas por las llamas. Recuerda el Instituto Armado que han sido casi 3.000 las personas de la provincia de Cáceres afectadas por los fuegos, ocurridos en poblaciones como Villar del Pedroso, Jarilla, Malpartida, Casar de Cáceres o Aliseda.

Alberto López, capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Plasencia -mando al frente del dispositivo de seguridad del incendio de Jarilla-, ha explicado a Mercedes González el instante más complicado que se vivió durante el operativo. «Era la primera vez que me enfrentaba a algo así y el momento más tenso fue la evacuación de veinte personas por la noche de un pueblo que había quedado rodeado por las llamas», en alusión a Cabezabellosa. El agente ha relatado los tensos momentos que se vivieron. «Fue necesario buscar una ventana de oportunidad» porque era una situación peligrosa, también para los miembros de la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil.