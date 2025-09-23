HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El británico que conquista las redes con su acento extremeño

Corey aprendió español para poder comunicarse sin intermediarios con la familia de su chica, que es de Entrerríos

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:35

Podría ser el mejor de los 'remakes' de un clásico: 'Tú a Manchester y yo a Extremadura', pero son reales. Acumulan más de 350.000 seguidores en redes sociales, donde todos les conocen como 'Mabel y Corito', y se han convertido en la pareja favorita de TikTok de los que les siguen la pista. Esta divertida pareja comparte sus aventuras en la citada red y en todas llama curiosamente la atención lo mismo: el acento de Corey. Él, británico de pura cepa, es ya todo un extremeño cuando abre la boca para hablar en español. ¿La 'culpable'? Su chica, Mabel, de Entrerríos, a seis kilómetros de Villanueva de la Serena.

Este 'influencer' decidió aprender español hace cinco años, tras conocer a su pareja, con el objetivo de integrarse plenamente en su familia. Por eso, su acento es tan extremeño como el que escucha en casa.

Corey es un fanático de las migas extremeñas y tiene claro que «España gana totalmente en cuestiones de clima» pese a haber pasado veranos de 40 grados en casa de su familia política. Pero es que este británico es ya tan extremeño que hasta el 8 de septiembre, Día de Extremadura (aunque le cuesta recordarlo), lo celebra como su día.

@_mabelart Feliz dia de Extremadura a todos los Extremenos que estais por aqui! Hoy le ponemos falta a Corito a ver si no falla el año que viene 💚🩶🖤 @CORITO ♬ Ballet song like "Waltz of flowers" _ 5 minutes(965273) - yulu-ism project

Llevan juntos cinco años

Se conocieron en Lanzarote cuando ella vivía allí y él acudió al hotel donde trabajaba. Saltaron chispas y el destino quiso que se alargase su estancia en la isla: «Yo no estaba preparada para una relación, y mucho menos a distancia, pero la verdad es que cuando volvió a Manchester nos echábamos de menos», confiesa Mabel, «hablábamos todo el rato y aunque no le habíamos puesto nombre, éramos novios, así que él volvió a Lanzarote y decidimos intentarlo». No tardó en hacer las maletas y marcharse junto a Corey a Manchester: «tú sabes cuándo lo sientes, y aunque me decían que estaba loca, ya llevamos cinco años juntos».

@_mabelart Cada cosa que hago con Corey es una aventura y una risa jajajaja @CORITO ♬ sonido original - Mabel & Corito

En Manchester viven desde 2019, aunque no dudan en venir a Extremadura cada vez que tienen ocasión.

