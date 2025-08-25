Las ayudas a la conciliación mediante teletrabajo y horarios flexibles pueden solicitarse desde este miércoles

Irene Toribio Lunes, 25 de agosto 2025, 13:51 Comenta Compartir

A partir de este miércoles, autónomos y PYMES de Extremadura podrán solicitar por primera vez las ayudas a la conciliación impulsadas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Estas subvenciones, de hasta 2.500 euros por trabajador, buscan fomentar la flexibilidad horaria y el teletrabajo, permitiendo hasta cuatro beneficiarios por empresa y premiando la igualdad de género. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre y cuenta con un presupuesto total de un millón de euros, reforzando el compromiso del Gobierno de Extremadura con la conciliación laboral y familiar.

Cómo solicitar las ayudas a la conciliación

Quién puede solicitarlo: Autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Extremadura.

Qué cubre la ayuda: 2.500 euros por cada trabajador que se acoja a teletrabajo o flexibilidad horaria, hasta un máximo de 10.000 euros por empresa. Se pueden sumar 1.000 euros adicionales si la tasa de ocupación femenina es igual o superior a la masculina.

Máximo de beneficiarios por empresa: 4 trabajadores.

Plazo de solicitud: Desde este miércoles hasta el 15 de noviembre de 2025.

Modalidades: Adecuación de jornadas a las necesidades del trabajador - Bancos de horas - Semanas comprimidas u otras formas de flexibilidad horaria, como realizar más horas durante algunos días para poder disponer de más tiempo libre en otros, entre otras opciones.

Requisitos en contratos: En los contratos ya existentes, los trabajadores pueden acogerse a estas modalidades llegando a un acuerdo con la empresa, y en los nuevos contratos deberán contemplarse el modo de jornada laboral.

Está previsto que la convocatoria de estas ayudas, que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de julio, se publiquen en el DOE este mismo martes, y será el miércoles 27 de agosto cuando se abra el plazo de solicitud.