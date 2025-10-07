Una app de la Guardia Civil simplifica las gestiones de Armas y Explosivos en la provincia de Cáceres La Guardia Civil lanza su nueva aplicación para pedir cita en Armas y Explosivos, y ya está disponible en Cáceres y otras localidades

Cita Previa AGE es el nombre de la nueva aplicación de cita previa lanza por la Guardia Civil que ha sido creada para facilitar el proceso de cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos. Esta aplicación es complementaria a los otros dos procedimientos de soliciud, el de contacto telefónico a través del 060 y el de solicitud de cita previa a través de la web.

Para poder acceder a la aplicación tras descargarla hay que hacer una solicitud de Cl@ve en el portal de la Agencia Tributaria para obtene el acceso. Esta nueva plataforma se encuentra disponible para dispositivos Android e IOS y ya se encuentra operativa en las siguientes localides de la provincia de Cáceres:

Cáceres

Trujillo

Guadalupe

Navalmoral de la Mata

Plasencia

Coria

Valencia de Alcántara

El objetivo de la Guardia Civil con esta nueva aplicación es simplificar y acelerar los procesos administrativos para así reducir a su vez los tiempos de espera del usuario con respecto a la acción de los agentes de Intervenciones de Armas y Explosivos.