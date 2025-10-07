HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guardia Civil

Desactivan una granada de mano hallada en una finca de Valencia del Mombuey

Un vecino encontró el explosivo en una acequia cuando realizaba labores agrícolas en una parcela de su propiedad

R. H.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:17

Comenta

El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil desactivó una granada de mano hallada en una finca del término municipal pacense de Valencia del Monbuey.

Fue en la tarde del pasado jueves cuando un vecino encontró el explosivo en una acequia mientras realizaba labores agrícolas en una parcela de su propiedad, dando aviso inmediato a la Guardia Civil.

Los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, «acordonando la zona de seguridad y pasaron el aviso al Gedex de la Guardia Civil con sede en Cáceres», recoge la Guardia Civil en nota de prensa.

Trasladados estos hasta el lugar del hallazgo y una vez analizado y estudiado el artefacto, averiguaron que se trataba de una «granada de mano», no pudiendo determinar su marca y modelo dada la antigüedad de la misma, posiblemente mucho anterior a la Guerra Civil, de primeros del siglo XX.

El proyectil fue desactivado de una forma controlada con todas las medidas de seguridad.

Recomendaciones

La Guardia Civil informa que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas. Cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad:

  • No manipularlos ni trasladarlos de lugar.

  • Avisar lo antes posible a la Guardia Civil (062 ó 112).

  • Mientras tanto se personen los agentes, alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.

