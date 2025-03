La MIR de la UEx con la nota más alta se va a Salamanca

Marta Montero Jiménez tiene 25 años y el pasado mes de enero hizo el examen más importante de su vida. Se había estado preparando para ... el MIR durante más de un año casi sin descanso y el esfuerzo mereció la pena. Esta joven de Mérida se convirtió en la extremeña con la nota más alta de la prueba en esta convocatoria y eso le ha permitido no tener problemas para elegir plaza. Hará Dermatología en el Hospital Universitario de Salamanca.

En su caso, dice que ha tomado esa decisión porque tenía ganas de vivir en una región diferente y conocer otras ciudades. «He estado toda mi vida en Extremadura y me apetece conocer otros sitios, cambiar de aires y salir de Badajoz», comenta Marta, que estudio la carrera de Medicina en la Universidad de Extremadura.

Ella no descarta volver a esta región cuando termine los cuatro años de residencia. «Aquí está toda mi familia y creo que en Extremadura también hay muy buenos hospitales», afirma. Aunque reconoce que todo depende de cómo esté el mercado laboral en un futuro.

Reconoce que la decisión no ha sido fácil. «A última hora me he decantado por Salamanca. Estaba dudando con Granada, pero creo que al final la formación va a ser buena en cualquiera de los dos sitios. El hospital salmantino me gustó mucho porque es muy nuevo», comenta Marta, que se preparó el examen a través de la academia CTO, una de las escuelas formativas del país especializadas en el MIR.

Recuerda que para lograr su objetivo estudió cada día de ocho de la mañana a ocho de la tarde y solo hacía un descanso para comer. Los domingos también se tomaba un respiro.

Ahora ya está preparando todo para mudarse a Salamanca. De hecho, este fin de semana ya ha estado buscando piso en la capital charra. Será el 22 de mayo cuando Marta tome posesión de su plaza formativa.