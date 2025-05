El 90% de los candidatos se presentan a los exámenes del MIR en Extremadura

En torno al 90% de los inscritos a las pruebas han concurrido este sábado a los exámenes que dan acceso a las plazas de Médico ... Interno Residente (MIR) y de Especialistas Sanitarios convocadas por el Ministerio de Sanidad. En el caso de Extremadura, eran 969 los aspirantes a ocupar las plazas de médicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, químicos, biólogos y físicos que adquirirán una especialidad en los hospitales públicos españoles, «En nuestra sede se han presentado en torno al 90% en todas las especialidades», confirmó Isabel Pérez, la delegada de mesas que coordinó la organización de la prueba en la Facultad de Económicas de Badajoz, donde se esperaba la presencia de 629 opositores. A ellos se unían otros 340 titulados que habían sido convocados en el Pabellón de Servicios Centrales de la Escuela Politécnica de Cáceres.

A nivel nacional un total de 32.212 personas se habían inscrito para optar a las 11.943 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad para la Formación Sanitaria Especializada.

Los exámenes, que incluían 200 preguntas (más 10 de reserva), llegaron a la sede de Badajoz en torno a las 13.00 horas a bordo de un furgón de Prosegur, en cajas que permanecieron precintadas hasta que todos los alumnos estuvieron sentados. Fue en ese momento cuando comenzaron a ser repartidas las hojas, personalizadas con el nombre de cada candidato.

«A mí me encantaría trabajar en un hospital. Ahora estoy en Huelva, en un proyecto de investigación que estudia las enfermedades que afectan a la población española, pero busco una mayor estabilidad», explicaba Jara Fariñas apenas unos minutos antes de realizar el examen al que se enfrentaron los Biólogos.

«En Badajoz casi la mitad de los candidatos que hoy hacen el examen son enfermeros. La siguiente especialidad con más aspirantes es la de Medicina y después Psicología, Biología, Farmacia, Radiología y Química», detalló Isabel Pérez.

La especialidad con menos inscritos en Badajoz ha sido la de Química. «Es la cuarta vez que vengo, el año que mejor quedé fui la 32 pero sólo había 18 plazas», explicaba Lorena Tizón, casada, madre de tres hijos y técnico medioambiental en Montijo.

Ella llegó al campus universitario de Badajoz en su autocaravana, acompañada de su pareja, que es óptico en Mérida. «Nos hemos venido a las doce para evitar las prisas y comer en el campus universitario con tranquilidad. En mi caso no es sencillo estudiar, los días de diario igual he podido sacar dos horas y algo más los fines de semana. Me gustaría conseguir esta plaza por los horarios, la conciliación y la tranquilidad que da trabajar en un hospital público. Es un intento de mejora y si no lo consigo, pues no pasa nada».

Distinta era la situación de Elena del Arco, que vive en Oliva de la Frontera. «He estudiado casi todo el día, de lunes a sábado, y aunque dicen que el sábado hay que descansar y salir, no es fácil porque llegas reventada».

«Los padres también pasamos un poco de nervios», reconocían Juana María Calderón (auxiliar) y Manuel Cortés (celador). Ellos procedían de Villanueva de la Serena y acompañaban a su hija Guadalupe, que buscaba una plaza de Enfermera Interna Residente (EIR). «Tiene un hermano mayor que es médico, en casa todos somos sanitarios salvo el hermano mellizo de nuestra hija, que hizo Matemáticas».

Guadalupe sabe que aunque la especialidad todavía no es necesaria en los hospitales públicos, cada vez hay más plazas de especialistas. «No obligan, pero se está introduciendo la especialidad en Medicina Comunitaria, Salud Mental, Pediatría, Matrona...».

«Yo terminé en julio en Badajoz y me he preparado en mi pueblo, en Medellín. Realmente cuando yo era niña quería ser veterinaria, pero después vi que los perros mordían y me quise hacer médico. Lo que más me gusta de esta profesión es que puedes ayudar a recuperar la salud de las personas», afirmaba Mercedes Romero, que llegó acompañada de su pareja, Carlos Rehecho.

«Ella arregla personas y yo vehículos», bromeaba su futuro marido mientras explicaban que lo ideal sería que el día de la boda, fijada para dentro de nueve meses, Mercedes tenga su plaza MIR.

Pareja eran también Helena Lemus y Andrés Fernández, que se conocieron en las aulas de la Facultad de Medicina de Badajoz. «A este examen se viene con incertidumbre pero con muchas ganas. Empecé a prepararme el MIR en septiembre de 2023 y en estos últimos días sólo me ha dado tiempo a repasar lo que pienso que no me sé bien», decía Helena. «La clave es estar tranquilo, porque aquí nos jugamos mucho. Pero si has trabajado sólo pueden salir bien las cosas», remachaba Andrés.

En la convocatoria de este año hay plazas de Medicina (9.007), Enfermería (2.171), Farmacia (352), Psicología (274), Biología (63), Física (51 plazas) y Química (25).