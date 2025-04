Enrique, un portento cacereño en el MIR por partida doble

La historia de Enrique Cerro Rubio, un joven cacereño de 27 años, se remonta a 2021. Ese año aprobó el examen MIR, que da ... acceso a formarse como médico especialista, y obtuvo una de las mejores notas del país. Sacó el puesto número siete, algo muy complicado teniendo en cuenta que a esta prueba se presentan más de 12.000 aspirantes.

Pocas veces un extremeño se había colocado entre los diez primeros. Con esa posición tenía la posibilidad de elegir cualquier especialidad médica y, pese a tener muchas dudas, se decantó por Dermatología en el Hospital General de Valencia. Un año después se dio cuenta de que no quería hacer eso el resto de su vida y en este 2023 se ha vuelto a enfrentar al temido MIR. Y sí. De nuevo, lo ha logrado. Ha obtenido uno de los mejores resultados de España.

Según las listas provisionales, este extremeño, que estudió en el instituto Profesor Hernández Pacheco de Cáceres y en la Universidad de Granada, ha quedado en la posición 53, un número que le permite elegir la especialidad que quiera.

«Creo que haré Anestesiología o Cirugía Plástica en Valencia. Allí ya tengo a mis amigos y mi novia y me gusta la ciudad», comenta este joven que reconoce ser «una persona con muchas dudas».

Lo que él ha hecho está al alcance de muy pocos: ser uno de los mejores aspirantes a MIR por partida doble. En su caso, tuvo que empezar de cero y volver a presentarse, con lo que eso conlleva.

Antes la legislación era más lapsa. Permitía hacer la residencia de una especialidad y a la vez presentarse al MIR para optar a otra, pero el Ministerio de Sanidad lo ha cambiado para que no se potencie el abandono de la residencia. Ahora, dejar el puesto escogido por primera vez es un requisito obligatorio para poder hacer el MIR de nuevo.

Sin embargo, a Enrique eso no le paralizó. Sabía lo que quería y fue a por ello. «Es una decisión nada fácil. Tienes que apoyarte mucho en tus seres queridos, pero al final hay que tomarla porque el tiempo sigue pasando», comenta.

En su caso, la pandemia influyó para que la opción que escogió no le convenciera. «Con el coronavirus se suspendieron muchas prácticas en sexto de Medicina. Me perdí muchas rotaciones en especialidades y a la hora de visitar hospitales todo estaba muy capado por el covid. Eso influyó bastante en mí y en muchos compañeros porque al final elegí la especialidad a ciegas, y la práctica es muy distinta de lo que se estudia en los libros».

Cuenta que a la hora de escoger una especialidad médica surgen dudas. «Durante la carrera no llegas a saber qué es lo que te puede gustar. Tampoco hay muchas prácticas y aunque las haya no profundizas. Mucha gente tiene claro lo que quiere ser y cuando hace la residencia se lleva un chasco. En mi caso nunca tuve claro que quería hacer. Pregunté y visité hospitales, pero en lo que me metí no me convenció. Elegí Dermatología porque es una de las más escogidas. Por calidad de vida, porque es médico-quirúrgica y tiene más campo de actuación. Me dejé guiar por eso, pero no cuadró conmigo. Conforme fui avanzando la residencia me di cuenta de que no quería se dermatólogo», se sincera Enrique.

De este modo, el pasado 21 de enero se enfrentó a su segundo examen MIR y lo hizo como siempre, «muy preparado y muy tranquilo».

En esta ocasión había estudiado tan solo seis meses. «Ha sido una preparación distinta e incluso he estado compaginándola con el trabajo como médico», detalla este joven de padres enfermeros.

Tras dejar la residencia hace un año, empezó a trabajar como médico de atención continuada en la localidad cacereña de Salorino. Hacía turnos por las tardes y noches y por las mañana estudiaba. «No tenía mucho tiempo, pero tampoco necesitaba tanto como la primera vez. He estudiado unas siete u ocho horas diarias. La primera vez le dedicaba entre diez y doce».

Lo que sí ha hecho ha sido prepararse con la misma academia, MIR Asturias, una de las que más aspirantes a Médicos Internos Residentes ayuda a obtener buenos resultados en España.

Aunque Enrique tiene previsto hacer la formación sanitaria en la Comunidad Valenciana, cuando termine no descarta volver a Extremadura. «Por suerte es un sector en el que hay mucho trabajo y eso nos da la posibilidad de movernos por diferentes lugares», concluye.

Entre los 50 primeros

Quien por ahora también tiene pensado hacer su formación sanitaria fuera de la región es Marta Montero Jiménez, emeritense de 25 años. Ella ha hecho el MIR en este 2023 y ha quedado entre los 50 primeros de España. En concreto, en el puesto 31.

Tiene claro que hará Dermatología en alguna ciudad de Andalucía o en Salamanca. «He estado toda mi vida en Extremadura y me apetece conocer otros sitios. En mi tierra está toda mi familia, así que siempre voy a tener razones para volver. Además, cuando acabe, me gustaría trabajar en esta región», comenta Marta, que se ha preparado el examen a través de la academia CTO, otra de las escuelas formativas del país especializadas en el MIR.

En su caso ha estudiado cada día de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Solo paraba para comer. Ese momento y los domingos han sido su único tiempo libre durante un año.

El esfuerzo ha merecido la pena, al igual que el de los alumnos de Medicina de la Universidad de Extremadura que han quedado en esta convocatoria entre las 500 primeras posiciones. Son ocho y tendrán muchas posibilidades de elegir la especialidad y el hospital en el que quieren formarse.

Este año, más de 200 aspirantes de la UEx se han presentado al MIR para obtener una de las 8.550 plazas que se ofertan en todo el país. Son 362 más que en la convocatoria anterior.

Extremadura ofrece un total de 310 plazas de formación sanitaria especializada y de ellas 227 son de Medicina. Las restantes son 68 para Enfermería, ocho para Psicología, seis de farmacéuticos y una de químicos. Son un 6,16% más que el año pasado y la oferta más alta de la historia en Extremadura.