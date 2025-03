Lucas y Luis, dos extremeños entre los mejores del examen MIR

Este año más de 13.000 jóvenes de todo el país se han presentado al examen MIR (médico interno residente) para intentar hacerse con ... una de las 8.772 plazas que se ofertan. Eso fue el 20 de enero y, ahora, el Ministerio de Sanidad ha publicado los resultados provisionales. Entre ellos, hay dos alumnos de la Universidad de Extremadura (UEx) que están entre los mejores y casi con toda seguridad podrán elegir la especialidad en la que formarse.

Ellos son Lucas Franco y Luis Miguel Torrado, que han obtenido el número 78 y el 214, respectivamente. Un muy buen resultado teniendo en cuenta que se enfrentan a un examen en el que se dan cita los alumnos más brillantes del país, la prueba dura cuatro horas y media y no hay un temario específico, sino que se abarca la medicina en general.

Según las comprobaciones realizadas por este diario y por los alumnos de la última promoción de la Universidad de Extremadura, Lucas y Luis son los que mejor puntuación han obtenido en esta convocatoria de entre todos los que se han presentado al examen y han estudiado en la UEx. Hay que matizar que hay aspirantes extremeños que, siendo de la región, han cursado la carrera en una facultad de fuera de esta comunidad autónoma.

Han quedado en las posiciones 78 y 214 de entre más de 13.000 aspirantes graduados en Medicina de todo el país

En cualquier caso, ellos dos se han posicionado entre los mejores de España y ahora decidirán su futuro. Ambos tienen muchas dudas, pero coinciden en que no descartan trabajar, después de cursar el especialidad, en Extremadura y en que una de sus preferencias es Cardiología.

A Lucas le gustan sobre todo las especialidades hospitalarias y, entre ellas, además de Cardiología, también se decanta por Digestivo o Nefrología.

Trabajar en Extremadura

En su caso, casi con toda probabilidad, cursará el MIR fuera de Extremadura. «He vivido siempre en esta región y me gustaría salir y vivir fuera una temporada. Sobre todo me gusta Sevilla y Málaga, así que visitaré los principales hospitales de esas dos ciudades para ver cuál es el que más me gusta», asegura Lucas.

Cuando se le pregunta por si trabajaría en Extremadura tras cursar la residencia, dice que es una posibilidad. «Al final, aquí está mi casa», afirma.

Lucas se ha preparado el examen MIR en la academia CTO, de forma presencial en Sevilla. «Han sido diez o doce horas diarias de estudio durante casi un año. No haces nada que no sea estudiar», afirma este joven, que también obtuvo la mejor nota de su promoción de Medicina en la Universidad de Extremadura y al que le gusta el cine y pasar tiempo con sus amigos y la familia.

Por su parte, Luis ha recurrido al tenis y al ciclismo para intentar despejarse un poco tras las horas de estudio. También diez diarias y en la misma academia especializada en preparar el examen MIR que Lucas. En su caso lo ha hecho de forma 'online'.

Él no descarta quedarse en Extremadura a cursar los años de formación de la especialidad. Si se marcha de Badajoz, será, dice, «a un sitio cercano como Sevilla o Córdoba».

Lo que sí tiene claro es que le gustaría trabajar en un futuro en Extremadura. «Estoy muy arraigado a mi ciudad y quiero quedarme en Badajoz», cuenta Luis apenas una hora después de haberse enterado de que ha obtenido una de las mejores notas en la prueba MIR.

Más alumnos brillantes

«Cuando salí del examen pensé que había sido complejo y no las tenía todas conmigo», dice cuando se le pregunta si le ha sorprendido el resultado.

Él también tiene dudas sobre la especialidad que elegirá. «Me gustan muchas, pero he pensado en Cardiología, Medicina Intensiva o Anestesiología, por ejemplo», dice Luis tras saber que está entre los 250 mejores de este examen.

En ese listado de estudiantes con resultados brillantes hay más extremeños. Entre ellos Eduvigis Toro Blanco, de Villafranca de los Barros. Ha quedado en el puesto 271 y no descarta quedarse a hacer la formación en Extremadura, aunque también baraja salir fuera, a Andalucía. «Me decanto sobre todo por Endocrinología, Dermatología y Digestivo», detalla esta joven de 24 años.

En el listado de los resultados provisionales, el número uno lo ha obtenido Noelia García, natural de San Sebastián de los Reyes que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ahora habrá que esperar a las impugnaciones y que se publiquen los resultados definitivos de una convocatoria en la que Extremadura oferta 308 plazas de Formación Sanitaria Especializada, incluida la de Medicina Legal y Forense que depende del Ministerio de Justicia. De Medicina (MIR) son 224, de las que 98 son de Medicina Familiar y Comunitaria.