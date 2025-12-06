HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Alfonso Gallardo, con una réplica del azulejo que titula su calle, este sábado en Jerez. Genaro González

Ver 14 fotos
Alfonso Gallardo, con una réplica del azulejo que titula su calle, este sábado en Jerez. Genaro González Genaro González Carballo

Alfonso Gallardo: «No he tenido desengaños en los negocios. Unos salieron, otros....»

A sus 93 años recibe otro reconocimiento en Jerez con el estreno de una calle con su nombre y asegura estar feliz por su trayectoria profesional

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

En Jerez de los Caballeros (9.112 vecinos, comarca de la Sierra Suroeste) sucedieron este sábado dos hechos inéditos. El primero, que Alfonso Gallardo Díaz ( ... 20 de febrero de 1932), el símbolo industrial del municipio y de Extremadura en gran parte de las últimas tres décadas, estrenó calle. El Ayuntamiento cambió la calle Lecheros, con más de 400 años en el viario jerezano, por la de Alfonso Gallardo. Es la calle donde nació, en su número 30. El segundo hecho excepcional que ocurrió fue que Gallardo aceptó por primera vez una entrevista con un medio de comunicación. Fue con el diario HOY. Ruedas de prensa dio, no muchas, pero dio. «Lo suyo siempre ha sido más de trabajar y trabajar, no de hablar», le defendía un íntimo amigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  3. 3 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  6. 6 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Donde el café invita a quedarse: nace I
  9. 9 El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 143 millones
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alfonso Gallardo: «No he tenido desengaños en los negocios. Unos salieron, otros....»