Jerez de los Caballeros emociona a Alfonso Gallardo en la inauguración de la calle con su nombre

Eran las 12.10 de esta mañana y entonces, exactamente entonces, posiblemente Jerez de los Caballeros saldaba una deuda histórica con una persona que le ... puso en el mapa de la industrial, evitó la emigración de jóvenes y generó miles de empleos por su osadía empresarial. Jerez y Extremadura, porque la (poca) industria extremeña no se puede hablar sin Alfonso Gallardo Díaz. Desde las 12.10 de esta mañana Alfonso tiene calle en su pueblo, del que nunca se ha movido, para el que diseñó una siderurgia impensable en una zona del suroeste de Extremadura y otras empresas del sector siderometalúrgico. A sus 93 años, el joven que empezó a ganarse la vida recorriendo pueblos en busca de chatarra ya está jubilado, fuera de la gestión de sus empresas desde hace seis años, hoy ha soltado más de una lágrima cuando se ha alabado su trayectoria profesional pero también humana.

La antigua calle de los lecheros, o calle Lecheros en el callejero jerezano, ya es calle Alfonso Gallardo. Dos azulejos descubiertos este mediodía, realizados en Salvatierra de los Barros por Cerámicas Cuéllar, lucen ya en la calle que lo vio nacer el 20 de febrero de 1930. Una placa, al inicio de la calle en su confluencia con la Correrdera Hernando de Soto. Otra, en el numero 30, donde vino al mundo.

Alfonso Gallardo, siempre parco en palabras y más de apariciones públicas porque ha hecho de la discrección su forma de ser, solo esbozó, gritó mejor dicho, «es más vuestro que mío» cuando se descubrió los primeros de los letreros en la ahora calle que lleva su nombre.

En principio iba decir unas palabras después del acto de inauguración pero apenas lo ha hecho. A nadie ha extrañado. La emoción y el agradecimiento a su pueblo, a sus hijos, como siempre ha llamado a los que fueran sus trabajadores, se le ha notado desde que se ha sentado en una silla al lado de su inseparable compañera desde hace décadas, su mujer Teresa, también nonagenaria como Gallardo.

Eso sí, el que fuera principal empresario de Extremadura, un 'rara avis' en el mapa económico y social de la región, ha recordado también emocionado a un amigo, dijo, y a una persona que le facilitó para poner en marcha sus proyectos. Es Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Al expresidente de la Junta, presente en el acto, le ha soltado «antes de que pidiera los permisos (para sus industrias) ya los teneía en la mano» y «más de una vez me llamó y me puso firme para hacer las cosas como Dios manda».

En el acto de descubrimiento de la nueva calle Alfonso Gallardo hizo la presentación el también empresario ya jubilado, amigo y extrabajador suyo Ángel Asensio. «Esto es un día que quedará en la historia de Jerez. Rendimos homenaje a una vida entera de entrega y esfuerzo, que comenzó a labrar por caminos polvorientos, recogiendo lo que podía (chatarra). No todos hubieran aguantado lo que hizo Alfonso y menos poner en marcha las industrias que puso», ha esbozado Asensio.

Ha recordado la relación de Alfonso Gallardo con sus trabajadores, con el que a pesar de los conflictos laborales que existieron, les ha mostrado, en público y en privado, un enorme cariño, sentimiento devuelto con creces también por los que fueran sus trabajadores. Del empresario ha destacado Ángel Asensio su esfuerzo y su humildad, su capacidad de poner en pie empresas inimaginables en suelo extremeño, y en la comarca de la Sierra Suroeste.

«Ha sido increíble para Extremadura», ha remachado. «Su fuerza, su clarividencia, ver oportunidades donde otros ves problemas. Eso ha sido Alfonso Gallardo», y ha concluido Asensio con una petición. «¿Para cuándo la medalla de Extremadura para Alfonso Gallardo Díaz?».

Alfonso Gallardo saluda a los congregados. C. J. V.

Ampliar

Por su parte, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha afirmado que la calle para Alfonso Gallardo supone hacer perdurar la historia de la figura de este empresario que ha contribuido «de manera decisiva a generar miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, y al desarrollo de Jerez, su comarca y al de Extremadura».

El regidor jerezano ha reflejado que el impulso del industrial evitó la emigración de muchos jóvenes, para dotar de miles de empleos y prosperidad, algo por lo que «pasará a la posteridad».

Gordillo ha rematado que el nombre de Alfonso Gallardo, al que ha definido como hombre «humilde, trabajador, visionario», quedará ligado a la historia con la elección de su nombre para una calle. «Esto lo hará ser un referente para las nuevas generaciones, para que conozcan lo que hizo», ha concluido.

Alfonso Gallardo ha estado acompañado de familiares, sobrinos sobre todo (no tiene hijos), por el expresidente Rodríguez Ibarra, alcaldes de la zona como Juan Antonio García, de Oliva de la Frontera, y Tina Rodríguez, de Fregenal de la Sierra, el otro gran empresario jerezano Ricardo Leal y decenas de vecinos, entre ellos muchos antiguos trabajadores. Todos le han tributado un sonoro y prolongado aplauso que Gallardo ha devuelto con besos al aire y otros aplausos.