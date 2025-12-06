HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gallardo lanza besos a sus vecinos tras el descubrimiento de la placa de la calle que tiene ahora su nombre. C. J. V.

Jerez de los Caballeros emociona a Alfonso Gallardo en la inauguración de la calle con su nombre

Decenas de personas se congregan para asistir al reconocimiento sincero al empresario con el descubrimiento de dos placas en la antigua calle Lecheros, desde ahora calle Alfonso Gallardo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:03

Comenta

Eran las 12.10 de esta mañana y entonces, exactamente entonces, posiblemente Jerez de los Caballeros saldaba una deuda histórica con una persona que le ... puso en el mapa de la industrial, evitó la emigración de jóvenes y generó miles de empleos por su osadía empresarial. Jerez y Extremadura, porque la (poca) industria extremeña no se puede hablar sin Alfonso Gallardo Díaz. Desde las 12.10 de esta mañana Alfonso tiene calle en su pueblo, del que nunca se ha movido, para el que diseñó una siderurgia impensable en una zona del suroeste de Extremadura y otras empresas del sector siderometalúrgico. A sus 93 años, el joven que empezó a ganarse la vida recorriendo pueblos en busca de chatarra ya está jubilado, fuera de la gestión de sus empresas desde hace seis años, hoy ha soltado más de una lágrima cuando se ha alabado su trayectoria profesional pero también humana.

