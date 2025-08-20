HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales

El regidor se queja de «linchamiento político» y pide perdón a Cuacos de Yuste mientras la Fempex recuerda que la responsabilidad de autorizar elementos pirotécnicos en las fiestas es municipal, no de la Delegación del Gobierno

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:27

El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, ha realizado hoy un comunicado en sus redes sociales por la polémica que suscitaron que durante las fiestas locales se lanzaran fuegos artificiales el viernes pasado mientras al fondo se veían llamas en el municipio cercano de Cuacos de Yuste,

Núñez habla de que ha sufrido «linchamiento político» y se refiere a «una actuación mayor o menormente acertada, pero legal, que ha sido utilizada políticamente». Según su mensaje en redes, «como responsable quiero pedir perdón a todos los bomberos y personas implicadas en el incendio forestal de Cuacos de Yuste, según las informaciones que manejaba estaba controlado y no éramos conscientes de focos posteriores. En el momento que supimos que empeoraba, enviamos a dicho municipio personal de protección civil y medios de ayuda empatizando absolutamente con la nueva situación reportada (...) en segundo lugar, aclarar que a nivel legal, este Ayuntamiento contaba con todos los permisos necesarios (...) También quiero destacar que en el momento del lanzamiento no hacía aire, como pudieron ver los cerca de 3.000 asistentes que se encontraban en el Polideportivo Municipal».

Por su parte, la Fempex (Federación de Municipios y Provincia de Extremadura) recordó este miércoles que la norma sobre fuegos artificiales en época de peligro de incendios no requiere de autorización de la Delegación del Gobierno y que su celebración es una responsabilidad municipal.

