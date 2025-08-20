HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
Fuegos artificiales de San Juan en Badajoz. HOY

La Fempex recuerda la normativa sobre los fuegos artificales a los municipios extremeños

La Fempex alerta sobre la utilización de artefactos explosivos en época de alta peligrosidad de incendios

J.M. Solo de Zaldívar

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:24

Tras la polémica con los fuegos artificales de Jaraíz de la Vera, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) recuerda a los municipios extremeños la normativa sobre el lanzamiento de estos. La norma obliga a comunicar el lanzamiento de fuegos artificales de entre 10 y 100 kilogramos de material explosivo.

Para espectáculos pirotécnicos de entre 10 a 50 kilogramos de explosivos, la entidad organizadora deberá notificar a Delegación del Gobierno dicho evento. En la notificación debe constar los datos de la entidad organizadora, la empresa encargada del espectáculo pirotécnico y más requistios exigidos por la normativa.

Si el espectáculo supera los 50 kilogramos de explosivos, la empresa organizadora debe notificarlo a Delegación del Gobierno y presentar además un Plan de Seguridad.

La normativa dice lo siguiente: En aplicación de lo previsto en el artículo 48.6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes cuando, de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo, estarán prohibidos los siguientes usos y actividades como la introducción y uso de material pirotécnico.

Es por esto que la Fempex recuerda a todos los municipios del peligro que puede ocasionar la utilización de material explosivo viendo la actual situación por la que está pasando la región.

