La Fempex recuerda la normativa sobre los fuegos artificales a los municipios extremeños
La Fempex alerta sobre la utilización de artefactos explosivos en época de alta peligrosidad de incendios
J.M. Solo de Zaldívar
Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:24
Tras la polémica con los fuegos artificales de Jaraíz de la Vera, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) recuerda a los municipios extremeños la normativa sobre el lanzamiento de estos. La norma obliga a comunicar el lanzamiento de fuegos artificales de entre 10 y 100 kilogramos de material explosivo.
Para espectáculos pirotécnicos de entre 10 a 50 kilogramos de explosivos, la entidad organizadora deberá notificar a Delegación del Gobierno dicho evento. En la notificación debe constar los datos de la entidad organizadora, la empresa encargada del espectáculo pirotécnico y más requistios exigidos por la normativa.
Si el espectáculo supera los 50 kilogramos de explosivos, la empresa organizadora debe notificarlo a Delegación del Gobierno y presentar además un Plan de Seguridad.
La normativa dice lo siguiente: En aplicación de lo previsto en el artículo 48.6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes cuando, de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo, estarán prohibidos los siguientes usos y actividades como la introducción y uso de material pirotécnico.
Es por esto que la Fempex recuerda a todos los municipios del peligro que puede ocasionar la utilización de material explosivo viendo la actual situación por la que está pasando la región.
