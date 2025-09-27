El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura

Judit Molina Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:22 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

Extremadura se prepara para recibir los efectos del huracán Gabrielle, que se aproxima a la Península Ibérica y, aunque llegará debilitado convertido ya en una borrasca, traerá precipitaciones a partir de la madrugada del domingo, según inform la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Durante este sábado, las temperaturas han oscilado entre los 11 y 31 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres se han registrado valores entre 13 y 28 grados, con cielos que han alternado entre claros y nubes.

Chubascos y descenso de temperaturas en Extremadura este domingo

Sin embargo, a partir de la madrugada del domingo, la situación cambiará. Los intervalos nubosos se irán intensificando hasta cubrir gran parte del cielo, y se esperan chubascos que podrían ser localmente fuertes, acompañados ocasionalmente de tormentas. Al final del día, se abrirán grandes claros, especialmente en el norte de la región, así informa la Aemet.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas bajarán de forma notable, menos acusado en el noroeste. En cuanto al viento, soplará flojo a moderado del sur girando al este, con rachas que podrían ser fuertes en algunos puntos.

En concreto, la Aemet prevé que en Badajoz la mínima alcance los 14 grados y la máxima los 24, mientras que en Cáceres la mínima será de 15 y la máxima de 21 grados.

Para el lunes, la borrasca habrá atravesado la región, por lo que se espera un cielo poco nuboso con intervalos y temperaturas en ascenso, alcanzando en Badajoz entre 13 y 32 grados y en Cáceres entre 12 y 29, con viento flojo del noreste o variable.

Actividades culturales se adaptan a la llegada de la lluvia

Algunas actividades de la región ya se han visto afectadas y han tenido que adaptarse ante la llegada de la lluvia prevista para mañana. Es el caso de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, RESOTEX, que se celebra en Plasencia hasta domingo y mantiene sus actividades, aunque con cambios en la programación.

El Desfile de Moda Hispano-Lusa, previsto para las 12:00 horas, se trasladará a la Plaza del Mercado debido a las lluvias, al igual que el resto de actividades que comenzarán a las 10:30 horas, mientras que en la Plaza Mayor se mantendrá únicamente el espacio expositivo.