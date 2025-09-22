Plasencia vuelve a reivindicar la moda y la industria textil sostenible de la península

Plasencia volverá a convertirse el próximo fin de semana en el epicentro de la moda sostenible y el reciclaje textil con la celebración de la ... segunda edición de Resotex, Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil. Tras el éxito alcanzado el año pasado, el certamen regresa con más diseñadores, más actividades y un marcado carácter internacional que refuerza los lazos entre Extremadura y Portugal en torno a la creatividad y la economía circular.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, destacó en la presentación que «Resotex no es solo una exposición, sino un motor de cambio que impulsa la transición hacia prácticas más sostenibles dentro de la industria textil. Es un evento que preserva la cultura y las tradiciones de la región, transmitidas de generación en generación, y las conecta con las tendencias modernas de la moda sostenible».

El evento, organizado por la Diputación de Cáceres y cofinanciado por el programa europeo Interreg España-Portugal, llenará las calles y plazas de la ciudad del 26 al 28 de septiembre con un extenso programa que combina creatividad, conciencia medioambiental y cultura popular.

El centro histórico acogerá 35 expositores de ambos lados de la frontera y contará con la participación de 14 diseñadores y diseñadoras en las pasarelas, además de 20 actividades paralelas que invitan a la ciudadanía a reflexionar y participar en torno al consumo responsable y el reciclaje textil.

La Plaza de la Catedral será el gran escenario de las pasarelas Resotex, que se celebrarán el sábado a las 18.00 horas y el domingo a mediodía. A ellas se suman iniciativas como el concurso Diseñador/a por un día, que permitirá a nuevos talentos experimentar con la creación de moda sostenible, o la acción 'La montaña de ropa', una instalación que busca visibilizar el impacto del consumo excesivo de prendas.

La programación se completa con jornadas temáticas en el Centro Cultural Las Claras, un encuentro profesional de la moda hispano-lusa en el Complejo Santa María, la campaña 'Dale una vuelta a tu ropa', la acción colectiva de concienciación Ensamble I en la Plaza Mayor y la propuesta 'RE-Fashion: Swap Party' y talleres de 'upcycling' y arreglos en la Plaza del Mercado.

Voces de la moda sostenible

El acto de presentación contó también con la presencia de los diseñadores Ramón García (Corsinología Atelier), Julián Sánchez (100Colores100) y Sara Sánchez (Sra. Sarita), quienes coincidieron en subrayar la necesidad de dar visibilidad a proyectos que apuestan por la sostenibilidad y el consumo responsable.

«Eventos como Resotex son una plataforma imprescindible para las pequeñas marcas que queremos hacer del mundo un lugar un poquito mejor», afirmó la diseñadora Sara Sánchez, que participará en las pasarelas junto a otros creadores de Extremadura y Portugal.

La Diputación de Cáceres impulsa Resotex como un espacio de encuentro entre diseñadores, investigadores y artesanos de la península ibérica, en el que tradición y modernidad dialogan para plantear alternativas al modelo de consumo actual. «Vivimos momentos cruciales, con infinidad de desafíos medioambientales. Tenemos que repensar la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la moda», señaló Gutiérrez, subrayando el papel de la feria en la promoción de la economía circular.