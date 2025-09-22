HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento de la presentación de Resotex, con Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación. Diputación

Plasencia vuelve a reivindicar la moda y la industria textil sostenible de la península

Resotex reunirá diseñadores, artesanos y expertos para impulsar creatividad, conciencia ambiental y colaboración cultural entre comunidades ibéricas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:09

Plasencia volverá a convertirse el próximo fin de semana en el epicentro de la moda sostenible y el reciclaje textil con la celebración de la ... segunda edición de Resotex, Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil. Tras el éxito alcanzado el año pasado, el certamen regresa con más diseñadores, más actividades y un marcado carácter internacional que refuerza los lazos entre Extremadura y Portugal en torno a la creatividad y la economía circular.

