Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias Tanto la Agencia Estatal de Meteorología como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio esperan precipitaciones por el paso de una borrasca

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) invitan a los extremeños a concentrar sus planes entre el viernes y el sábado, pues el domingo volverán las lluvias a la región.

Este viernes, el cielo está poco nuboso, con temperaturas que marcan entre 11 y 32 grados en la provincia de Badajoz, y entre 12 y 29 en la de Cáceres. El viento vendrá del oeste o variable, flojo.

El sábado la predicción de la Aemet apenas varía, con cielo poco nuboso y temperaturas sin cambios, con registros entre 11 y 31 grados en la provincia de Badajoz, y entre 13 y 28 en la de Cáceres. El viento vendrá del suroeste o variable, flojo con intervalos de moderado. Por tanto, dos días con un clima bastante agradable en Extremadura.

Ampliar Previsión del ECMWF para este domingo, 28 de septiembre, a las 6.00 horas. ECMWF

Sin embargo, tanto la Aemet como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) prevén la llegada de una borrasca del Atlántico que dejará precipitaciones a su paso por la región.

Será a partir de la madrugada del domingo cuando lloverá en Extremadura. El modelo de predicción europeo indica que desde las 6.00 horas del domingo, 28 de septiembre, hasta las 0.00 horas del lunes, 29 de septiembre, prácticamente toda la región estará cubierta por precipitaciones.

Ampliar Previsión del ECMWF para este domingo, 28 de septiembre, a las 15.00 horas. ECMWF

Una estimación que refrenda la Aemet, pues prevé intervalos nubosos con chubascos, que podrán ser localmente fuertes y persistentes -aunque se despejarán al final del día-. Respecto a las temperaturas, los termómetros marcarán entre 15 y 25 grados en la provincia pacense, y entre 15 y 22 en la cacereña. El viento vendrá del sur y sureste, de flojo a moderado aunque sin descartar rachas fuertes.

Ampliar Previsión del ECMWF para este lunes, 29 de septiembre, a las 0.00 horas. ECMWF

Para el lunes ya se espera que esta borrasca haya atravesado completamente la región. La Aemet prevé cielo poco nuboso con intervalos, y temperaturas máximas en ascenso, con valores entre 13 y 32 grados en Badajoz, y entre 12 y 29 en Cáceres. El viento vendrá del noreste o variable, flojo.