El caso del aceite: un teléfono que no responde y nadie en la dirección en la que se busca Algunas marcas, como es el caso de 'Acebuche', incrusta un teléfono móvil al que llamar por parte del consumidor pero no funciona

El caso de aceite andaluz comercializado en Extremadura sin registro sanitario y con fraude en su etiquetado e incluso con litros vendidos que no son ... apto para el consumo, está en plena fase de investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil. A falta de certezas para determinar los responsables de esta práctica, HOY puede contar algunos aspectos que ofrecen hasta que punto se intentó vender desde la comunidad autónoma de una forma que no llamara la atención y que el consumidor no tuviera la duda si lo que estaba comprando era aceite virgen de oliva extra o no.

