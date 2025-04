«El olor del aceite era muy fuerte pero no desconfié porque me lo vendió una persona de confianza»

Cuestión de confianza. Aceite de oliva virgen extra vendido a 19, 20 o 21 euros la garrafa de cinco litros (muy por debajo del precio ... habitual para esa categoría en estos momentos) que no levantó sospecha porque quien lo vendía era la persona a la que siempre se compraba alimentos en el mercadillo de la semana o al propietario de una tienda de alimentación de barrio. El caso del etiquetado fraudulento de aceite procedente de Andalucía parece seguir una línea más o menos común en Extremadura. Un comercial o distribuidor habitual que ofrece este producto a bajo coste. «Yo lo compré a un chica de Aceuchal, que me lo trajo de allí. Para mí, mi madre y mis hermanos. El padre de esa chica lo conocemos desde hace años», resume a HOY la almendralejense Tony Hidalgo, de 44 años.

Hace justo una semana abrió una garrafa de las dos que adquirió de la marca Acebuche, una de las nueve cuyo producto está inmovilizado por la Consejería de Sanidad a la espera de los resultados de los análisis. «Acababa de terminar de consumir otra garrafa de otra marca diferente, de las que no están intervenidas por la Junta. Y tampoco se había dado la alerta sanitaria por posible fraude. Lo que notó de forma más evidente no era tanto el color como el olor una vez que empecé a freír en la sartén. Era una olor muy, muy fuerte. Y se producía sin mucho tiempo estar friendo. Bien pensado podía haber sospechado entonces que igual no era el aceite que me vendieron pero no sospeché nada porque venía de una persona conocida de Aceuchal», agrega esta vecina de Almendralejo, de 44 años de edad.

«Gracias a Dios probé muy poco de ese aceite. Pero estaba más preocupada por mi madre, que había consumido ya media garrafa. Pero no tengo nada, ni mi madre tampoco. Estamos más tranquilos porque lo más importante de todo no el fraude, que hayas comprado un aceite virgen extra y no lo sea, sino la salud», reseña convencida. Su hermano y su hermana, esta en Barcelona, también han comprado aceite de la marca Acebuche.

En Montijo, una persona que también ha comprado aceite de la marca Acebuche lo adquirió en el mercadillo. A su vendedor de toda la vida. A la hora de explicar de por qué lo hizo a pesar de que el precio era sospechosamente bajo, suelta la misma explicación que Tony Hidalgo: porque era un vendedor al que conoce desde hace muchos años y le compra con frecuencia.

Según ha informado la Junta a preguntas de HOY, Sanidad no ha detectado la comercialización de esas marcas inmovilizadas ni en supermercados «grandes» ni en hipermercados. La Administración extremeña no ofrece el dato de en cuántos municipios se tiene constancia de haberse comercializado pero remarca que son «muchos» en las dos provincias.

Mientras, algunos ayuntamientos han empezado a trasladar recomendaciones específicas trasladadas por los centros de salud sobre qué hacer si se ha comprado un aceite de algunas de las marcas que están bajo el punto de mira de Sanidad.

El Consistorio de La Parra (1.300 vecinos, comarca de Zafra), ha comunicado que todo aquel vecino que tenga en su casa aceite de las marcas 'Acebuche', 'Virgen del Guadiana', 'Cortijo del Oro', 'La Campiña de Andalucía', 'Galiaceite 2022', 'La Abadía', 'Villa de Jerez', 'Don Jaén Aceite 2019' e 'Imperio Andaluz' se pase por el Ayuntamiento parreño para aportar información sobre las garrafas. Entre esa información, además de la marca, número del lote; fecha de caducidad o consumo preferente; albarán/factura y teléfono del establecimiento donde se adquirió. Según le ha trasladado el centro de salud de Santa Marta de los Barros, además de aportar esa información, deberán mantener el aceite en su casa, no se recogerá ni en el centro de salud ni en la tienda donde se compró.