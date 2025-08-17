HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente La Brigada Extremadura XI y máquinas de la Armada se suman al combate contra las llamas
El fuego de Jarilla visto desde Hervás el domingo por la mañana. E.F.

Esperando el fuego

Eugenio Fuentes

Hervás

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:58

Para quien haya visto la extraordinaria película 'Melancolía', de Lars von Trier, le resultará fácil comprender la situación de espera y angustia que se ha ... sentido en el Valle del Ambroz según iba avanzando el incendio de Jarilla, Trasierra arriba. Para quien no la haya visto, intentaré contar en estas líneas a bote pronto la sensación de catástrofe. A ver si consigo transmitirla.

