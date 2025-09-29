HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Guardiola convocará elecciones si los partidos no aprueban el presupuesto de 2026
Varias sanitarias en el servicio de Farmacia Hospitalaria del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Hoy
Huelga de Médicos en Extremadura

Servicios mínimos en el SES por la huelga: consultas y cirugías urgentes garantizadas

Cerca de 4.000 médicos están llamados al parón de este viernes y, entre otras actividades, no se verán afectadas las operaciones oncológicas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:10

Este viernes, 3 de octubre, los médicos extremeños harán huelga para manifestar su rechazo al Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad ... , el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios. Cerca de 4.000 profesionales están llamados al parón y la Junta ha publicado en el DOE los servicios mínimos en centros de salud y hospitales para que la atención a los pacientes esté garantizada.

