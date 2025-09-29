Servicios mínimos en el SES por la huelga: consultas y cirugías urgentes garantizadas

Este viernes, 3 de octubre, los médicos extremeños harán huelga para manifestar su rechazo al Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad ... , el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios. Cerca de 4.000 profesionales están llamados al parón y la Junta ha publicado en el DOE los servicios mínimos en centros de salud y hospitales para que la atención a los pacientes esté garantizada.

En Atención Primaria, en los centros de salud y consultorios en los que no haya PAC (Punto de Atención Continuada) se designará un médico para atender exclusivamente las urgencias. En los que se ubique un PAC, estos serán atendidos como un día festivo. Además, las Urgencias y Emergencias funcionarán con total normalidad.

En Atención Hospitalaria, se establece como servicios mínimos el personal médico de guardia de los fines de semana y festivos. Se prestará atención a todos aquellos urgentes y cuya consulta no pueda esperar.

Además, determinadas especialidades mantendrán el equipo al completo, como es el caso del personal de Urgencia Hospitalaria. «La reducción podría provocar colapso en el servicio y afectar a la capacidad de respuesta y aumentar el estrés en los trabajadores presentes», indican desde el SES.

Asimismo, habrá personal médico suficiente para ofrecer el servicio en diálisis, reanimación, cuidados críticos y quirófanos. La cirugía oncológica ya programada estará garantizada.

Además, se cubrirá la cirugía urgente, la que requiera de preparación especial del paciente en los días previos, la que tenga una autotransfusión preparada y la oncología radioterápica con tratamientos ya iniciados o nuevos con indicación de radioterapia urgente.

También el hospital de día Oncohematológico, Pediatría, Cuidados Paliativos y VIH garantizarán la aplicación de tratamientos ya iniciados o nuevos con indicación urgente.

Las exploraciones urgentes de diagnósticos por imagen también se llevarán a cabo, así como el intervencionismo radiovascular programado en pacientes de alto riesgo y urgentes.

En cuanto a Anatomía Patológica, realizarán muestras intraoperatorias; en Farmacia prepararán los tratamientos de hospitalización y del hospital de día, y por último, el laboratorio trabajará para garantizar la toma, preparación y lectura microbiológica urgente, el suministro de hemoderivados, así como la realización de biopsias y demás pruebas urgentes.

En cuanto a consultas externas, estarán operativas las urgentes, incluidas las de alto riesgo obstétrico y las programadas en Oncología y Oncohematología necesarias para el correcto seguimiento del paciente. En Hemodinámica, se garantizará la realización de exploraciones y tratamientos urgentes.

Reivindicaciones

Los médicos harán huelga para pedir un estatuto propio, además de una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad con una categoría específica denominada A1+.

También demandan reivindicaciones en materia de condiciones laborales, con una jornada máxima de 35 horas semanales y que todo lo que la exceda de esa cantidad sea voluntario y se retribuya de manera no inferior a la hora ordinaria.

Asimismo, demandan «mejoras retributivas y garantía de derechos laborales durante el periodo de especialización», es decir, para los MIR.

Hay que recordar que este parón es el segundo del año que realizan los médicos. El primero fue el pasado 13 de junio y en esa ocasión tuvo un seguimiento del 30%, según el SES, aunque el sindicato convocante Simex elevó su estimación al 77%.