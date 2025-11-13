El 112 recibe un 61% más de llamadas por incendios en Extremadura este verano

Extremadura ha sufrido uno de los veranos más trágicos por incendios de su historia y eso se ha notado especialmente en el Centro de ... Atención de Urgencias y Emergencias 112, que ha registrado 6.856 llamadas por fuegos entre el pasado 1 de junio y el 26 de octubre.

El dato incluye tanto los incendios forestales como los que no queman bosques y pastizales y los de pasto urbano, y supone 2.612 más que en el mismo periodo del año 2024, es decir, un incremento del 61%.

El 68% se localizó en la provincia de Badajoz y el 32% en la de Cáceres. Agosto fue el mes con mayor número de llamadas relacionadas con incendios, según la memoria presentada por el 112 sobre la época estival en la jornada de este jueves.

En ella se detalla que se activó en cinco ocasiones el Plan de Protección Civil Infocaex derivado de los incendios forestales de Valdecaballeros, Caminomorisco, Toledo-Villar del Pedroso, Jarilla y en toda Extremadura.

En términos generales, durante los últimos cuatro meses, el 112 ha recibido 310.452 llamadas entre los pasados, con una media de 2.098 diarias, resultando agosto el mes con mayor actividad, con 74.168 realizadas a este servicio.

En estos meses estivales, el 112 Extremadura ha gestionado un total de 57.662 incidentes, 8.879 más respecto al mismo periodo de 2024.

Del total de las 57.662 urgencias y emergencias gestionadas, el 5% han sido de carácter sanitario, mientras que el 16% correspondieron a seguridad pública, el 12% relacionadas con incendios; el 8% por asistencias técnicas y un 7%por accidentes.

En relación con los accidentes registrados, 2.640 han sido de tráfico, que han aumentado en 621 respecto al año anterior, un 30% más. En la provincia de Badajoz se han gestionado 1.636, un total de 992 en la de Cáceres y 12 fuera de Extremadura.

El 112 también indica que 293 incidentes se gestionaron desde la plataforma de teletraducción, donde han atendido 173 llamadas en francés, 143 en inglés, 54 en portugués y 19 en rumano, entre otros idiomas.