Terrenos calcinados por el incendio que se originó en Jarilla. Jorge Rey

El 112 recibe un 61% más de llamadas por incendios en Extremadura este verano

Ha recibido 6.856 avisos y siete de cada diez se registraron en la provincia de Badajoz

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Extremadura ha sufrido uno de los veranos más trágicos por incendios de su historia y eso se ha notado especialmente en el Centro de ... Atención de Urgencias y Emergencias 112, que ha registrado 6.856 llamadas por fuegos entre el pasado 1 de junio y el 26 de octubre.

