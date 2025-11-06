Las lluvias ya tiñen de negro ríos por el arrastre de ceniza de los incendios

Río con ceniza del incendio de Jarilla a su paso por la localidad de Gargantilla tras la intensa lluvia de este miércoles.

La tromba de agua que ha caído este miércoles en gran parte de la provincia cacereña ha provocado que la ceniza generada por el incendio de Jarilla este verano acabé en algunos de los ríos de Extremadura. Tanto es así que en la localidad de Gargantilla el Ayuntamiento ha recomendado a toda la población que no beba del grifo.

«Hasta ahora no ha llovido de forma muy intensa, pero con la alerta naranja ya se ve toda la garganta de la Buitrera negra», cuenta Dolores Peña, alcaldesa de este municipio cacereño de 340 habitantes, mientras muestra algunos vídeos con la situación actual.

Se trata de una imagen, la de los ríos teñidos de negro, que era inevitable con la llegada de las intensas lluvias y después de que este verano Extremadura sufriera el mayor incendio de su historia, con más de 17.000 hectáreas arrasadas. Siempre que hay un fuego en verano, durante el otoño es habitual ver agua arrastrando ceniza por el cauce. Y eso es precisamente lo que ha sucedido este miércoles de forma notable en el norte de Cáceres.

«Normalmente tomamos el agua de la garganta de la Buitrera, pero desde hace unos días, en previsión de que esto iba a suceder, llevábamos sin abastecernos de allí y tirando de una fuente subterránea. Ahora, por precaución, hemos pedido que tampoco se beba del grifo», explica Peña.

Por el momento, la población está consumiendo agua embotellada hasta que los técnicos del consorcio MasMedio de la Diputación de Cáceres realicen los correspondientes análisis este jueves. «Si no es posible beber del grifo ya tendrían que venir cisternas de agua», añade la primera edil del municipio.

Precisamente, a cisternas tendrán que recurrir en Villar de Plasencia cuando se acaben las reservas de agua después de que el Ayuntamiento haya cortado la captación en el deposito municipal. Lo ha hecho antes de que las cenizas llegaran a la estación de tratamiento de agua potable (ETAP).

En esa localidad, que fue una de las afectadas por el incendio de Jarilla en el mes de agosto, también es visible el arrastre de cenizas en gargantas. En este caso, los vecinos sí están bebiendo agua del grifo y desde el Ayuntamiento están en contacto con los técnicos de MasMedio para garantizar el suministro.

«La técnica de 'helimulching' minimiza los arrastres de cenizas, pero no los evitar al 100%, ya que no existe método que lo logre», indica la Junta

Aunque el arrastre de ceniza por las lluvias tras un incendio de esas magnitudes es habitual y su imagen impacta, se espera que en esta ocasión el daño sea menor pues la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha puesto en marcha medidas para minimizarlo.

En septiembre empezó a aplicar la técnica de 'helimulching' en los montes afectados por los fuegos forestales de este verano en Caminomorisco y Jarilla. Es un método basado en que un helicóptero deposita sobre el terreno un 'mulch' (mantillo o acolchado) de restos vegetales (paja) y, según indican desde Gestión Forestal, «ha conseguido minimizar los arrastres de cenizas, pero no evitarlos al 100%, ya que no existe método que lo logre». Aseguran que estos arrastres ocurren siempre tras un incendio forestal y «las imágenes que hemos visto y seguramente veremos en estos días tienen tantos antecedentes en Extremadura y cualquier otro lugar como incendios forestales de similar o menor magnitud han ocurrido».

Añaden que «la paja colocada en ubicaciones elegidas en base al criterio experto de los ingenieros del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Junta de Extremadura en colaboración con los de otras administraciones ha contribuido a lograr que apenas haya habido arrastres hasta este miércoles, en el que se han registrado precipitaciones locales de alta intensidad en poco tiempo».