De la alta cocina a las hamburguesas: 'Cenando con Pablo' descubre el paraíso burger oculto en Extremadura El 'influencer' gastronómico ha caído rendido ante esta hamburguesería de Cáceres con un chef de alta cocina

Irene Toribio Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:31

No es una hamburguesería al uso, sino una hamburguesería gastronómica, gourmet. Al frente de los fogones está José María, un chef formado en el prestigioso Basque Culinary Center, con experiencia en restaurantes galardonados con Estrellas Michelin y un bagaje sólido en Alta Cocina. Ahora crea hamburguesas únicas que «tarda hasta dos días en preparar». Así lo cuenta 'Cenando con Pablo', un influencer gastronómico que ha caído rendido a los encantos de esta hamburguesería que se ha convertido en una joya gourmet oculta entre las calles de Cáceres.

«Me han recomendado venir a la que dicen que es la mejor hamburguesería de Extremadura», confiesa Pablo. «Ingredientes fusión, un montón de combinaciones, carne que pican aquí en el local y un muy buen hacer en este restaurante llamado Emotion, que se encuentra escondido en Cáceres», cuenta antes de darle el primer bocado a una de sus hamburguesas.

«Me ha dicho uno de los cocineros que, por más tiempo que lleva trabajando, todavía no se ha aprendido todas las recetas por lo complejas que son», confiesa Pablo, que terminó sentenciando su experiencia como una auténtica «barbaridad» y una línea «completamente diferente a otros sitios que he probado».

«Es muy diferente, hay mucho nivel aquí. Son platos de alta cocina adaptados a hamburguesa», confiesa mientras se relame los dedos. «El bacon es espectacular, la carne súper tierna y el conjunto mola muchísimo. Se nota que detrás hay manos expertas», añade.

Probó varias hamburguesas distintas y a cada bocado mejoraba su experiencia: «Cuando muerdes una hamburguesa y no tienes que hacer fuerza, sabes que estás comiendo algo extraordinario». Además, se lanzó a probar un combo de entrantes que incluye croquetas y tiras de pollo y tampocó le dejó indiferente. «Mucho nivel», sentencia. «Los nachos llevan una salsa de queso casera y una monollesa extracoreana, combinando Extremadura y Corea de forma sorprendente. También usan pimentón de la Vera y otros ingredientes asiáticos. Todo está buenísimo», realzaba, y es que en Emotion no faltan los ingredientes extremeños.

Para culminar su experiencia: dos postres. Su tarta de queso, que «dicen que es para dos personas. Si vienes y no te gusta, te hacen un bizum», cuenta, y es «una locura, muy gourmet, brutal». Y un coulant de chocolate blanco con miso. «Hay talento detrás de todo esto. Diversión, emoción, cocina, felicidad. Podría decir más, pero no lo haré. Emotion en Cáceres: pásate porque de verdad te vas a emocionar», terminaba diciendo.

Terminaba definiendo su experiencia como «increíble»: «No se parece en nada a otras hamburgueserías que haya visitado y eso hace que la experiencia sea mágica».

Dónde está Emotion Burguer

Esta hamburguesería gastronómica extremeña no es fácil de encontrar pero merece la pena buscarla. Se encuentra en la calle Doctor Fleming, Número 4, Planta 1 (Junto a la universidad Popular), Cáceres.