La tarta de queso de este chef extremeño se come al revés y está triunfando en Cáceres La imaginación en la cocina no tiene límites, y en Cáceres lo acaban de demostrar con una creación que ha revolucionado las redes: una tarta de queso invertida

Sí, has leído bien: ha llegado la cheesecake del revés, con más galleta, una textura diferente y un interior relleno de frutos rojos que promete conquistar a los más golosos y que demuestra, una vez más, que la creatividad culinaria no tiene límites.

La idea nace en Chef Alia, la pastelería de estilo americano situada en la avenida Virgen de la Montaña, conocida por su apuesta por la repostería creativa y original. Su creador, el chef cacereño Álvaro Holgado Fernández, ha compartido en redes sociales el vídeo donde presenta esta novedad, que él mismo ha bautizado como 'New York Cheesecake invertida'.

«Esto es uno de los postres que más le hemos dado la vuelta, nunca mejor dicho», cuenta mientras muestra la tarta. «Y es una tarta de queso invertida, mismo sentido que la tarta original, pero con mucha más galleta y dada la vuelta», explica el cocinero, que añade: «Y bueno, es uno de los postres nuevos que hemos hecho para septiembre, pero que se quedará hasta enero».

La tarta destaca por su aspecto: una pieza redonda cubierta por una crujiente capa de galleta, con una crema de queso suave en su interior y un corazón de frutos rojos que aporta frescura y color. Una reinterpretación moderna de la tradicional cheesecake, pero con un toque que la hace única.

Chef Alia abrió sus puertas en 2021 como un espacio dedicado a la pastelería americana con un toque propio. Dos años después, su propietario inauguró Maná, un espacio gastronómico situado en la Plaza de las Claras, donde combina técnica y producto local en una propuesta más culinaria.

La mejor tarta de queso

No es novedad que la pastelería Chef Alia de Cáceres hace una tarta de queso para chuparse los dedos. Álvaro Holgado logró hacerse con el premio a la mejor tapa de la feria Extregusta en 2024 precisamente con su tarta de queso.

Este extremeño, cuya pasión por la cocina ha marcado su vida desde que tiene tres años, vuelve a demostrar que la creatividad es el ingrediente clave del éxito.