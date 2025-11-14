El chef extremeño Juanma Salgado se clasifica para la final de Cocinero del Año El cocinero del restaurante pacense Dromo se ha clasificado en la semifinal celebrada en Alicante

El Concurso Cocinero del Año 2025-2026, celebrado en Alicante, ha tenido sabor extremeño. El chef Juanma Salgado, del restaurante Dromo en Badajoz, ha conseguido clasificarse para la gran final que tendrá lugar en marzo en la feria Alimentaria + Hostelco 2026.

Salgado fue el tercer clasificado para Cocinero del Año tras Roger Julián, del restaurante Simposio en Valencia y Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez en Salamanca.

«Un reconocimiento al talento, al trabajo constante y a la pasión que ponemos en cada plato», celebran desde la cuenta de Dromo. «¡Orgullosos de ti, Juanma! Seguimos creando, aprendiendo y soñando… esto solo es el comienzo», añaden.

Reconocimientos

El cocinero pacense es un experto en los concursos gastronómicos. Salgado ya saboreó un nuevo reconocimiento a principios de octubre al imponerse en el concurso regional de repostería celebrado en Plasencia. El campeón de España del Bocuse d'Or 2015-2019 señaló que fue una experiencia «inolvidable». «Competir junto a grandes talentos fue un honor enorme», confesó Juanma. El dueño de Dromo dio las «gracias al jurado y a la organización». Aunque Salgado ya acumulaba numerosos galardones en el mundo de la cocina salada, el concurso de Plasencia fue la primera vez que se medía en un certamen de platos dulces. Y también salió vencedor.

