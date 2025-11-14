Dromo: el viaje continúa

El restaurante de Juanma Salgado da un salto de calidad que le convierte en una apuesta segura en Badajoz

Escarapuche Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Como nos contaban en la crónica de reapertura de En Salsa, Dromo reabrió, antes del verano, sus puertas en su nueva ubicación de Valdepasillas tras una parada de aproximadamente un año.

El comedor actual ha mejorado enormemente. Al entrar nos encontramos con un cómodo y amplio espacio muy luminoso, con decoración minimalista. A pesar de la mejora, las sillas son algo incómodas. En sala también ha habido una perceptible mejora. Guillermo García lidera el servicio con maestría y gestiona con conocimiento una bodega con referencias interesantes y suficientes para poder disfrutar de un buen vino.

El menú Gran Viaje, que es el largo, consta de 12 pases y varios de ellos recuerdan, o son adaptaciones, de los que ya formaban parte de la degustación elaborada por Juanma Salgado en su anterior local. Buen comienzo con tres aperitivos de entrada: un suave mollete con solomillo y yema curada; una aceituna esférica; y un bocadillito, de finísimas láminas crujientes, relleno con un tartar picante de salchichón.

Se continúa con un guiño a Badajoz como capital del desayuno, con un sabrosísimo y herbal aceite de Monterrubio, mantequilla, paté y manteca colorada, todo ello para untar en el fantástico pan de Pan Contigo.

Tras estos entrantes, se sirve una crema de pistacho con anguila y caviar. Plato de mucho nivel, armónico y que introduce de manera muy acertada la parte fuerte del menú.

Ampliar Crema de pistacho con anguila y caviar.

Esta empieza con una versión de los huevos con chorizo, donde éste se sustituye por una crema de patatera y que está cubierto con trufa de otoño. El gusto del huevo es el predominante y quizás habría que dar profundidad a la patatera.

Ampliar Huevos con chorizo.

Más serio es el siguiente pase, un mar y montaña: caldo y terrina de callos, y cigalita. Es una versión más carnívora de un plato que ya servían con anterioridad, donde la estrella era un carabinero. En este caso, el protagonista es la sabrosísima terrina de callos. Pasamos después a un cordero servido sobre un parmentier, el caldo del guiso de cordero, y coronado por trufa y un crujiente de patata.

Ampliar Caldo y terrina de callos, y cigalita.

Para terminar, un pase de pescado y otro de carne. El primero, un bacalao fresco, perfecto de punto, sobre un puré de coliflor y dashi, y un gazpachuelo de plancton que es puro sabor a mar. El de carne es una quenelle de carrillera ibérica, con puré de castaña, foie y jugo reducido del guiso. Dos muy buenos pases. La parte dulce comienza con una preciosa flor, algo insípida, de pétalos de queso de la serena y estambre de mango, acompañados de puntos de dulce de membrillo y migas, que es el sabor que predomina. Continúa con el que es, para mi gusto, el mejor de todos los postres, una fresquísima crema de chocolate blanco y yuzu, manzana laminada, lima y helado de limón y albahaca.

Bacalao y carrillera.

Por último, un ganache de chocolate, avellana, bizcocho de calabaza al vapor, helado de boniato y láminas crujientes de chocolate, un postre otoñal de enorme calidad y de ejecución impecable.

Flor de queso, crema de chocolate y garnache de chocolate.

Restaurante Atrio Dirección Calle Antonio Martínez Virel, 2,

Localidad Badajoz

Teléfono 645 61 32 14

Horario Domingo, Lunes y Martes cerrado. Miércoles y Jueves de 14:30 a 17:00. Viernes y Sábado: 14:30 a 17:00 y de 21:30 a 00:00.

Terraza Sí

Tras comer en Dromo, hay que decir que la propuesta culinaria de Juanma Salgado ha madurado. Sigue presente el alto nivel técnico al que nos tenía acostumbrado, pero los sabores contundentes se han suavizado, y se han aligerado las preparaciones y presentaciones. Esta menor rotundidad no es un demérito, sino que permite disfrutar de todos los matices de una degustación de esta longitud. Si, además, se tiene en cuenta la mejora tanto del espacio como del servicio, Dromo es, si no la mejor, una de las mejores ofertas de la ciudad de Badajoz. Estoy seguro de que mantendrán esta excelencia y que tendrán el cuidado de modificar los menús para que ir a comer se convierta, en cada temporada, en un nuevo viaje que disfrutar en Dromo.

Temas

Badajoz