HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plasencia se rinde al sabor de Dromo: gana el concurso regional de repostería

El chef Juan Manuel Salgado gana el Certamen Regional de Repostería de Extremadura 2025

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:15

Juan Manuel Salgado vuelve a sumar un reconocimiento más a su brillante trayectoria como chef. El campeón de España del Bocuse d'Or 2015-2019 ha vivido esta semana una experiencia «inolvidable» en el concurso regional de repostería celebrado en Plasencia, donde conquistó el primer premio. «Competir junto a grandes talentos fue un honor enorme», confesó Juanma, alma máter de Dromo, el restaurante que acaba de reabrir en Badajoz. «Gracias al jurado, a la organización y a todos vosotros, que siempre nos apoyáis a seguir creciendo».

Aunque Salgado acumula numerosos galardones en el mundo de la cocina salada, esta ha sido la primera vez que se medía en un certamen de platos dulces. Y también salió vencedor.

Finalistas del certamen

El concurso, organizado por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex), reunía a los cuatro finalistas seleccionados entre profesionales de toda la región. Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, del restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona), y David Véliz, de A Bocao (Montijo).

Cada participante debió elaborar, en directo, seis raciones de un postre original utilizando como ingredientes obligatorios la almendra cruda y el queso Ibores D.O.P.

El jurado valoró aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad, la sostenibilidad y el respeto al producto, destacando la propuesta de Salgado por su «equilibrio» entre técnica, innovación y puesta en valor de los productos locales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  2. 2 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  5. 5 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  6. 6 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  7. 7 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10 La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia se rinde al sabor de Dromo: gana el concurso regional de repostería

Plasencia se rinde al sabor de Dromo: gana el concurso regional de repostería