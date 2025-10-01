Plasencia se rinde al sabor de Dromo: gana el concurso regional de repostería El chef Juan Manuel Salgado gana el Certamen Regional de Repostería de Extremadura 2025

Juan Manuel Salgado vuelve a sumar un reconocimiento más a su brillante trayectoria como chef. El campeón de España del Bocuse d'Or 2015-2019 ha vivido esta semana una experiencia «inolvidable» en el concurso regional de repostería celebrado en Plasencia, donde conquistó el primer premio. «Competir junto a grandes talentos fue un honor enorme», confesó Juanma, alma máter de Dromo, el restaurante que acaba de reabrir en Badajoz. «Gracias al jurado, a la organización y a todos vosotros, que siempre nos apoyáis a seguir creciendo».

Aunque Salgado acumula numerosos galardones en el mundo de la cocina salada, esta ha sido la primera vez que se medía en un certamen de platos dulces. Y también salió vencedor.

Finalistas del certamen

El concurso, organizado por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex), reunía a los cuatro finalistas seleccionados entre profesionales de toda la región. Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, del restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona), y David Véliz, de A Bocao (Montijo).

Cada participante debió elaborar, en directo, seis raciones de un postre original utilizando como ingredientes obligatorios la almendra cruda y el queso Ibores D.O.P.

El jurado valoró aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad, la sostenibilidad y el respeto al producto, destacando la propuesta de Salgado por su «equilibrio» entre técnica, innovación y puesta en valor de los productos locales.

