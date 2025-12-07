Irene de Miguel propone una red de cercanías que «vertebre» la región

Rocío Romero Badajoz Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El primer domingo de campaña para las elecciones en Extremadura el 21-D ha recuperado el impulso del tren. Pero, en lugar del AVE y la alta velocidad, Unidas Podemos propone instar al Gobierno a invertir en una red de cercanías que «vertebre» la región.

Así lo explicó ayer su candidata a presidir la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, quien aboga por impulsar una red de Cercanías que permita «conectar y vertebrar» a la comunidad autónoma en Villanueva de la Vera, donde ha ido a visitar la fiesta del Viva Viva.

«El AVE no puede llevarse todos los recursos, necesitamos Cercanías», reflexionó la candidata. Cree que esta otra red es «fundamental», «viable» y «posible».

En esa línea, la candidata de Unidas por Extremadura se mostró dispuesta a exigir al Gobierno central la financiación necesaria para poder desarrollar la red de Cercanías en Extremadura, algo que, subrayó, permite el Estatuto de Autonomía de la Región y se está planteando en otros puntos del país como Galicia.

Remarcando que su formación apuesta por impulsar un modelo de intermodalidad al entender como «esencial» al transporte público, De Miguel reivindicó la importancia de desarrollar un modelo que permita que «los autobuses y trenes estén conectados» para que sea posible «ir desde Valverde a Navalmoral y de Navalmoral a Madrid» y que ello se haga comprando el billete «desde la propia página de Renfe».

Gallardo se compromete a impulsar la carretera Jerez-Zafra

Otro candidato, en este caso el socialista Miguel Ángel Gallardo, también se refirió este domingo a mejorar la movilidad de la región. Si alcanza la presidencia de la Junta, pondrá en marcha un «verdadero Plan de Movilidad para Extremadura» y un bono único de transporte. El objetivo es ofrecer mejores condiciones y conexiones entre pueblos y ciudades para facilitar el acceso a servicios, empleo y oportunidades sin que sea necesario dejar los municipios.

Una de las infraestructuras que se compromete a recuperar el proyecto para la carretera entre Zafra y Jerez. Aseguró que la candidata del PP, María Guardiola, se encontró ese proyecto hecho cuando llegó al Gobierno. «Era un proyecto para licitar y decidió pararlo porque le parecía poco y quería hacer una autovía», aseveró en Zafra, donde visitó el mercadillo de la localidad y donde añadió que «dos años y medio después no solo no hay 2+1 (la carretera) sino que tampoco hay autovía».

Ampliar Miguel Ángel Gallardo, este domingo en Zafra. HOY

En esa línea, el líder de los socialistas dijo que en Extremadura «no se conoce ni una sola infraestructura que haya hecho el PP» en materia de carreteras, a la par que advirtió que el modelo de Guardiola «pretende que lo público esté en manos del negocio privado».

Sin embargo, el secretario general del PP y número uno en la candidatura por la provincia de Badajoz, Abel Bautista, se mostró con «la conciencia muy tranquila» de haber hecho a lo largo de los dos últimos años al frente del Ejecutivo regional lo que debían hacer «tanto en las buenas como en las malas».

Ampliar El secretario general del PP y número uno a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz. HOY

«Los políticos hablamos mucho, prometemos demasiado en determinadas ocasiones, pero lo cierto y verdad es que en esta campaña podemos mirar con la cara muy alta a los ciudadanos porque en las buenas y en las malas hemos estado», subrayó Bautista en declaraciones a los medios este domingo en la Plaza Alta de Badajoz.

Bautista revindicó a Extremadura como «una isla de moderación, centralidad y diálogo» y abogó por «dejar a un lado los extremismos». Garantizó que en esta campaña «no va a haber más insultos, broncas o enfrentamientos como los que se ven en otras partes de España y a nivel nacional». Ha pedido «más confianza» de los ciudadanos para que pueda continuar la forma de Guardiola «de entender la política».

El PP saca pecho con el turismo

En pleno puente de la Inmaculada, Bautista se refirió a 2024 como «el mejor año de la historia de Extremadura, en materia turística» al haber alcanzado los 2,1 millones de visitantes y 4,1 millones de pernoctaciones. Auguró además que este 2025 mejorarán estos datos gracias a la «convicción» de los profesionales del sector y a un Gobierno autonómico que «los acompaña».

Recordó que los populares promoverán una «marca gastronómica de referencia» que permita identificar «de una manera directa» la «marca Extremadura» y disfrutar de la experiencia «sabiendo que ese producto es de calidad». A ello se suma la «modernización y digitalización» del sector que ya ha empezado y la apertura de nuevos destinos que arriban a la región, como es el caso de Estados Unidos que «da muy buenos resultados en el crecimiento».

Vox acusa al PP de «vivir de los problemas del campo en lugar de solucionarlos»

Ampliar Óscar Fernández, candidato de Vox, con Jorge Buxadé en Plasencia. HOY

Frente a las llamadas a la calma política del PP, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, afearon el «abandono absoluto» de, a su juicio, la presidenta extremeña, María Guardiola, hacia el mundo rural, a la par que la han acusado de «vivir de los problemas del campo en lugar de solucionarlos».

«Ayer veía a Guardiola decir que ellos defendían el mundo rural, la caza, el toro... Yo creo que no tiene narices de hablar con los agricultores y ganaderos a explicárselo», consideró Buxadé en Plasencia, para agregar que, a ojos de Vox, se trata de una administración que «piensa exclusivamente en cómo perjudicar».