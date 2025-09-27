El turismo en Extremadura genera casi un 20% más de empleo que hace una década Termina el verano acercándose al récord histórico de los 30.000 trabajadores aunque en este agosto ha sufrido un leve descenso respecto al año anterior

El turismo en Extremadura se ha convertido en una mina de empleo. El sector está cerca de la barrera de los 30.000 afiliados a la Seguridad Social y los especialistas en este campo consideran que todavía hay margen de mejora. Los datos así lo ponen de manifiesto tras registrar casi un 20% más de puestos de trabajo que hace una década.

Con esas cifras la región celebra el Día Mundial del Turismo, como cada 27 de septiembre, y tras un mes de agosto, el de este 2025, en el que ha habido 29.679 personas trabajando en el sector, una cifra muy por encima a la registrada en 2015, cuando se rozaba los 25.000 trabajadores.

29.679 Afiliados a la Seguridad Social Personas estaban afiliadas a la Seguridad Social en el sector turístico al finalizar el pasado mes de agosto en Extremadura. Son un 0,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un leve descenso de 68 personas. Es el segundo mejor dato de toda la serie histórica, desde 2011.

Desde entonces, se ha observado un crecimiento acorde a la tendencia del restos del país, con una bajada evidente tras el estallido de la pandemia de la covid. En el año 2020 los afiliados a la Seguridad Social en esta comunidad autónoma cayeron a los 24.385.

Respecto a agosto de 2019, año previo a la pandemia, el sector turístico de la región emplea a 1.315 personas más, lo que supone un incremento del 4,6 por ciento.

Se trata de un número que ha ido incrementándose hasta alcanzar su pico de la serie histórica en el año 2024, con 29.747 personas trabajando en el turismo extremeño. En 2011, cuando empezó a haber registros, los asalariados eran 21.586.

Lo sucedido en este 2025 invita a pensar que se ha tocado techo, pues ha habido un leve descenso del 0,2% en el número de trabajadores respecto al mismo mes del año anterior. Son 68 personas menos, pero los analistas consideran que sí hay margen mejora y que esta pequeña caída se debe a a aspectos muy puntuales relacionados con el comportamiento del turismo nacional.

«Hay zonas con una estancia de más días, como puede ser el norte de Cáceres, así como Mérida con el Festival de Teatro clásico. Pero en verano Badajoz y Cáceres suelen ser puntos de paso de familias que se desplazan a destinos de playa. Ante la caída del ahorro, pues ya no hay tanto como después de la pandemia, y la inflación, los turistas han recortado sus vacaciones y han optado por temporadas más cortas y no parar en puntos medios, como pueden ser las localidades de la región», explica María José García, presidenta del Clúster de Turismo.

A ello se han sumado los incendios forestales, sobre todo el de Jarilla, que afectó tanto al Valle del Jerte, como Ambroz y Trasierra. Y eso ha tenido incidencia en el norte de la región, ya que el turista que no conoce la zona acaba relacionando el conjunto del territorio y se han anulado reservas incluso en Las Hurdes, que estaba muy lejos del fuego. Además, todo apunta a que los efectos de las llamas también repercutirán negativamente en el turismo en los próximos años.

Aunque los números de agosto no han sido buenos, según reconocen los empresarios, «las expectativas hasta final de año sí lo son», indica García. «Otoño es magnífico para Extremadura, con una naturaleza explosiva que llama mucho la atención, así como la acumulación de eventos profesionales, deportivos y culturales que se mueven a lo largo de estos meses», añade.

«La expectativas de aquí al futuro son muy buenas porque cada vez estamos más posicionados. El incremento de empleo en este sector es evidente en toda la región, incluso en las zonas rurales, donde sirve para luchar contra la despoblación», afirma García.

Los retos

El principal reto pasa por la profesionalización. «El sector sigue siendo en ocasiones un refugio de aquel que no sabe qué hacer o de quien se cree que puede trabajar en este ámbito», indica la presidenta del Clúster de Turismo.

También incide en dignificar al sector. «Ha ido creciendo mucho tras la covid pero tenemos un problema de desprestigio en este ámbito. No es correcto eso de que se trabaja en turismo 14 horas diarias. Hay casos de empresarios que no respetan el derecho de los trabajadores, pero no es lo habitual», matiza García.

«Nos falta mucho personal formado correctamente. Lo estamos demandando continuamente y se está trabajando en ello. Si preguntas a hoteles necesitan recepcionistas, camareras de piso, camareros y gobernantas; en las empresas de actividades faltan monitores, y en congresos carecen de personal auxiliar como azafatas», reconocen desde el Clúster de Turismo de la región.

Y eso se convierte en un problema. «Obliga a los empresarios a estar en una continua formación de empleados. La rotación provoca que tengamos una carga en coste de personal añadido. Tenemos una sensación de incertidumbre continua porque no sabemos cuánto tiempos nos van a durar los trabajadores», lamenta García.

La meta de las dos noches

Otro de los grandes retos del turismo extremeño se centra en las pernoctaciones. El objetivo de las dos noches por viajero que desde hace años persigue el sector se ha alejado un poco más en lo que llevamos de año. Esa meta de que los turistas pernocten al menos dos noches en Extremadura tampoco se ha cumplido en el primer semestre de 2025. Las personas que visitaron la región entre enero y junio pasaron una media de 1,87 noches. Una tasa que se ha reducido desde las 1,92 pernoctaciones del mismo periodo del pasado ejercicio.

Por tanto, los alojamientos extremeños han perdido más de 30.000 pernoctaciones en relación al año pasado. Aun así, las cerca de 1,8 millones de reservas de los seis primeros meses del año son el segundo mejor dato para la región de toda la serie histórica.

Y es que Extremadura viene de un 2024 de récord en número de viajeros recibidos. Los más de 2,12 millones de turistas que llegaron a la región durante el pasado año al completo es una de las causas para que en el presente 2025 se hayan estancado las visitas después de varios años con incrementos muy significativos. A pesar de ello, se sigue creciendo: en los primeros seis meses del año los turistas que recibió la región aumentaron en 7.200.

Un incremento que se debe exclusivamente a los visitantes extranjeros. Mientras que el número de turistas nacionales se redujo en más de 7.200 personas, los internacionales aumentaron en más de 14.400. Y en eso tiene mucho que ver el turismo de lujo, el que busca espacios naturales y poco masificados, con una estrategia para avanzar hacia un cliente de mayor poder adquisitivo.