Gallardo azuza a los socialistas: «Estamos a tiempo de escribir una nueva historia el 21-D»

De nuevo al ritmo de '100 amapolas' de Sanguijuelas del Guadiana, el PSOE extremeño ha abierto su segundo gran acto público en la región, en el Palacio de Congresos de Plasencia, con la participación del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una celebración en un auditorio repleto, con banderas del PSOE y Extremadura en alto, en la que también han participado el secretario local, Alfredo Moreno, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y en la que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha azuzado a los militantes para recuperar la Junta.

«Estamos a tiempo de escribir una nueva historia el 21-D», les ha dicho. «Os pido una ayuda durante 15 días y yo me comprometo a dejarme el alma cuatro años para cambiar esta tierra». Gallardo ha reconocido la dificultad del momento que atraviesa, con su imputación judicial por el llamado caso Azagra, «tengo la mochila llena de piedras», pero también el ánimo de enfrentar el reto, «porque a mayor dificultad, más ganas».

Ha expresado por eso su satisfacción por la reciente sentencia del Supremo que ha absuelto a cinco alcaldes del Jerte condenados por prevaricación administrativa, tres de ellos socialistas. «Hay mucha gente aquí que entiende vuestro sufrimiento, pero yo os entiendo más que nadie porque lo estoy viviendo».

A ellos se había referido previamente la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. «Ha ganado la verdad frente a la mentira y la manipulación», resumió ante un auditorio que se puso en pie para reconocer a los alcaldes absueltos y también a la exalcaldesa socialista, Elia María Blanco, a quien Martín nombró para recordar que el Palacio de Congresos se hizo realidad durante sus legislaturas.

Miguel Ángel Gallardo ha rememorado durante su intervención sus orígenes humildes para defender la necesidad de que «el PSOE vuelva a gobernar Extremadura» para revertir las políticas del PP que dañan los servicios públicos, según ha expuesto, y recuperar medidas educativas, sanitarias y sociales en favor de los ciudadanos. «El SES hoy está en riesgo, la salud es un negocio para la derecha, como se ha visto con el hospital de Torrejón, y aquí no estamos dispuestos a permitir que ocurra».

Ampliar Auditorio del Palacio de Congresos de Plasencia. J. C. RAMOS

De nuevo ha apelado al legado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, los dos presidentes socialistas que han gobernado la Junta, para expresar el orgulloso que siente por ambos, «porque Extremadura no se puede entender sin ellos», y marcar de paso diferencias con la candidata del PP. «Guardiola no habla de Monago en sus actos porque nadie nos acordamos de lo que hizo, más allá de lo de Canarias, y por eso tampoco hay en ellos banderas del PP».

Debate electoral

A la presidenta de la Junta le ha afeado su negativa a no participar en el debate de RTVE el próximo 18 con los cabezas de lista de los cuatro partidos con representación en la Asamblea. Acudirán el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, pero no el PP. «En 2023 no le parecía bien que fueran todos los candidatos que concurrían a las elecciones al debate, decía que era una conga electoral, pero ahora no quiere con cuatro ni un cara a cara», ha criticado Gallardo.

«Tiene miedo a que le digamos que ha dejado a más de 7.000 niños sin transporte escolar, a que hoy en Extremadura es donde más se tarda en operar. Tiene miedo porque no tiene programa para Extremadura, así que ella no irá pero a mí me va a escuchar», ha dicho Gallardo, que también ha criticado que se elimine el impuesto a las eléctricas, que los siete millones de euros que se dejan de ingresar por la supresión del impuesto de patrimonio no se destinen a los comedores escolares «y que se invierta el doble en una plaza de una residencia privada de mayores que en una pública».

Gallardo ha cerrado su intervención animando a los socialistas a que hasta el 21 de diciembre transmitan el mensaje en los centros de salud, en los colegios, en los mercados, en los parques, «porque Extremadura tiene que llamar al PSOE cuando sus servicios están en riesgo».