La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario
El juicio a los alcaldes fue en la Audiencia de Cáceres en 2022. HOY

El Supremo absuelve a los alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación

La Audiencia de Cáceres les había inhabilitado para cargo o empleo público durante once años por el vertido de cerezas en zonas no autorizadas

Ana B. Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

El Tribunal Supremo ha absuelto a los cinco alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación administrativa por la Audiencia Provincial de Cáceres a once años de inhabilitación ... para cargo público por haber consentido el vertido de cerezas en zonas no autorizadas. El alto tribunal, tras atender los recursos interpuestos por las defensas de los condenados, absuelve a los regidores de Rebollar, Cabrero, Cabezuela, Navaconcejo y Tornavacas entre 2015 y 2019.

