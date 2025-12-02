El Supremo absuelve a los alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación

El Tribunal Supremo ha absuelto a los cinco alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación administrativa por la Audiencia Provincial de Cáceres a once años de inhabilitación ... para cargo público por haber consentido el vertido de cerezas en zonas no autorizadas. El alto tribunal, tras atender los recursos interpuestos por las defensas de los condenados, absuelve a los regidores de Rebollar, Cabrero, Cabezuela, Navaconcejo y Tornavacas entre 2015 y 2019.

Los hechos por los que fueron juzgados y condenados en 2022 se remontan a junio de 2014, cuando se certificó la finalización de las obras de recuperación de zonas degradadas en el Valle del Jerte, que consistieron en la clausura y recuperación de los vertederos de Tornavacas, Cabezuela, Rebollar, Navaconcejo y Cabrero, entre otras localidades.

Según la sentencia de la Audiencia, entonces se remitió una carta a los alcaldes de la zona haciéndoles saber su obligación de control y supervisión municipal para evitar que se vertieran desechos de cerezas en lugares no autorizados. Sin embargo, pese a ello, según el fallo judicial, los condenados procedieron a la apertura de zanjas destinadas al destrío de cerezas sobre las superficies recuperadas por el proyecto sin recabar ningún tipo de autorización o permiso.

Competencias

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) rechazó los recursos de los alcaldes del Jerte y confirmó en 2023 la sentencia de la Audiencia. Pero ahora el Supremo da la razón a los regidores al estimar sus recursos por vulneración del principio acusatorio, al no quedar acreditado, según el alto tribunal, que los alcaldes ostentaran la competencia sobre las medidas a adoptar sobre residuos agrícolas, y haberse sustentado la condena en su genérica competencia del deber de velar por la integridad de los bienes del municipio.

Los alcaldes han venido defendiendo que, al no ser los ayuntamientos los competentes para la gestión de residuos agrícolas, no les era exigible ejercer las potestades de vigilancia, inspección y sanción, cuyo incumplimiento motivó la condena por prevaricación.