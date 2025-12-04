Pedro Sánchez: «El 21 de diciembre hay que elegir entre derechos y derechas»

Quince día después de su primer acto de precampaña, el pasado 19 de noviembre en Mérida, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ... Pedro Sánchez, ha vuelto a la región para arropar de nuevo al candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, destacar los logros alcanzados en sus años de gobierno, animar a los socialistas a estar orgullosos de su gestión y pedirles que acudan a las urnas el próximo 21 de diciembre «para hacer a Gallardo presidente de la Junta».

«Lo vamos a hacer», les ha dicho a los militantes. «A los socialistas nos sientan bien las campañas y tenemos ganas de ganar porque tenemos un proyecto para sacar adelante a esta tierra». Y el 21 de diciembre, ha añadido Sánchez, «hay que elegir entre derechos y derechas y yo quiero que pierda la derecha».

El secretario general del PSOE ha defendido ante un auditorio lleno y entregado la necesidad de que sea Gallardo el próximo presidente de la Junta, «porque lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos y para nosotros los pacientes, las personas con discapacidad y los estudiantes no son clientes».

Sánchez ha recordado lo ocurrido con el hospital privatizado de Torrejón como primer argumento para votar al candidato socialista, «porque el modelo del PP es subir la lista de espera de la sanidad pública para que suba el negocio de la sanidad privada. Es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro que al final ¿qué es lo que hacen? Que pregunten al novio de Ayuso».

De nuevo, como hiciera en Mérida, ha destacado los logros de su gobierno como segundo argumento para apostar por el PSOE: la subida del salario mínimo interprofesional, las pensiones, la equiparación de permisos maternales y paternales... «Nos tenemos que sentir orgullosos».

Como también, les ha dicho como tercer motivo, «el que España tenga el 40% del crecimiento de toda Europa, que un millón de chavales estén becados, que se destinen 500 millones de euros más a los enfermos de ELA y sus familias, que 22 millones de personas estén ocupadas en nuestro país».

Las encuestas

«Hemos hecho muchas cosas pese a la complejidad internacional y los gobiernos de derecha y ultraderecha que tenemos en países de Europa y en comunidades autónomas. Por eso, Miguel Ángel, te necesitamos al frente de la Junta de Extremadura».

El secretario general del PSOE no se ha referido, como tampoco hizo en Mérida, a la situación de su exnúmero dos, José Luis Ábalos, aunque en este tiempo ha ingresado en prisión, ni a los casos de presunto acoso sexual que se han conocido estos días en el seno de su partido. Tampoco a los resultados arrojados por la encuesta del CIS, que concede al PSOE entre 19 y 22 escaños, es decir, una fuerte caída incluso en la horquilla más alta respecto a las elecciones de hace dos años y medio, cuando fue el partido más votado en Extremadura aunque empató a 28 escaños con el PP.

Al igual que Miguel Ángel Gallardo, en su intervención previa a la del presidente, Pedro Sánchez ha criticado que María Guardiola no quiera debates: «Que se queden con las encuestas, que nosotros el 21 les vamos a ganar las elecciones», ha concluido con el auditorio en pie y ovacionándole. «La izquierda no pide perdón ni permiso para gobernar y es lo que vamos a hacer en Extremadura ahora, nos permiten darnos este regalo, y en España hasta 2027 y después».