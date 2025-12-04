HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Blanca Martín, Miguel Ángel Gallardo, Pedro Sánchez y Alfredo Moreno, en Plasencia.

Blanca Martín, Miguel Ángel Gallardo, Pedro Sánchez y Alfredo Moreno, en Plasencia. J. C. RAMOS

Elecciones en Extremadura

Pedro Sánchez: «El 21 de diciembre hay que elegir entre derechos y derechas»

El secretario general del PSOE pide a los socialistas «ir en masa a votar para convertir a Miguel Ángel Gallardo en presidente de la Junta»

Ana B. Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:44

Quince día después de su primer acto de precampaña, el pasado 19 de noviembre en Mérida, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ... Pedro Sánchez, ha vuelto a la región para arropar de nuevo al candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, destacar los logros alcanzados en sus años de gobierno, animar a los socialistas a estar orgullosos de su gestión y pedirles que acudan a las urnas el próximo 21 de diciembre «para hacer a Gallardo presidente de la Junta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  6. 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pedro Sánchez: «El 21 de diciembre hay que elegir entre derechos y derechas»