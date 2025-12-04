HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola antes de empezar el acto en Don Benito. E.D.

Elecciones en Extremadura

Feijóo: «Extremadura puede ser el inicio del fin del 'sanchismo'»

El líder nacional del PP arropó a María Guardiola en Don Benito en el inicio de la campaña electoral

Estrella Domeque

DON BENITO.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:23

«Estas elecciones no solamente son importantes para Extremadura, son importantes para toda España; puede ser el inicio del fin de la decadencia política que ... está viviendo España y Extremadura puede ser el inicio del fin del 'sanchismo'». Era el insistente mensaje con el que Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, daba inicio oficial a la campaña electoral acompañando este jueves a María Guardiola, candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, durante un acto público en Don Benito.

