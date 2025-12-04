Feijóo: «Extremadura puede ser el inicio del fin del 'sanchismo'»

«Estas elecciones no solamente son importantes para Extremadura, son importantes para toda España; puede ser el inicio del fin de la decadencia política que ... está viviendo España y Extremadura puede ser el inicio del fin del 'sanchismo'». Era el insistente mensaje con el que Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, daba inicio oficial a la campaña electoral acompañando este jueves a María Guardiola, candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, durante un acto público en Don Benito.

Con el objetivo de lograr mayoría absoluta que evite repetir el pacto con Vox, fallido en estos dos años y medio, Feijóo insistió en la llamada a las urnas. «Cada voto será decisivo. Cada abstención contribuirá al bloqueo; o se escoge la papeleta de María Guardiola o se escoge cualquier papeleta que beneficiará al Partido Socialista. Hasta el CIS de Tezanos le da buen resultado a María, pues sospechad», dijo durante una comida-mitin celebrada en las instalaciones del Hotel Vegas Altas.

«Si decimos que queremos echar a Sánchez, pero que no votaremos al PP, el resultado será que el PP gana, pero no con la suficiente diferencia y se queda fuera», insistía Feijóo en un acto que contó con afiliados y simpatizantes, también numerosos representantes del tejido empresarial de la localidad pacense.

María GuardiolaCandidata del PP«Abascal es un turista que viene a Extremadura y lo único que pretende es desestabilizar»Alberto Núñez FeijóoPresidente del PP «O se escoge la papeleta de María Guardiola o se escoge cualquier otra que beneficiará al PSOE»

Aunque en una de las ocasiones el líder de los populares confundió el nombre con 'San Benito', Feijóo mencionó al municipio en diversas ocasiones en referencia al conocido kilómetro cero de Pedro Sánchez. «Triste honor tiene este pueblo, pero se lo vamos a perdonar», dijo ante la mirada de Elisabeth Medina, alcaldesa de los populares en Don Benito.

Ampliar Feijóo paseó por Don Benito mientras Guardiola lo hacía por Villanueva. E. Domeque

«Aquí es donde tenéis el chanchullo de la sede del PSOE que pagabais todos los extremeños y de aquí al lado, de Villanueva, salió el alcalde del chanchullo del hermano; y encima os lo han puesto de candidato, ya es mala suerte», proseguía. Además, insistía en lo ocurrido con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, «un señor al que le pagan ustedes el sueldo, que vive en Portugal y que no sabe dónde está su puesto el trabajo; esto es el sanchismo en vena».

«Y aquí en Don Benito», continuó, «fue una de las primeras paradas del coche de las primarias… de ese coche tres ya han pasado por la cárcel, falta uno», dijo sobre las últimas decisiones judiciales respecto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

En referencia al adelanto electoral en la región, Feijóo justificó que «han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda (de PSOE y Vox), con un freno injusto y con un castigo a los extremeños; por eso, ante el bloqueo, remedio democrático y elecciones».

Asimismo, señaló de nuevo al presidente del Gobierno. «Sánchez decía que un gobierno sin presupuestos era un coche sin gasolina. Él ya se ha quedado sin gasolina y sin coche», expresó para aplauso de los presentes.

Feijóo defendió también la gestión de María Guardiola en esta legislatura con final anticipado. «Ha conseguido muchas cosas buenas en muy poco tiempo; ha conseguido ilusión, ha conseguido proyectos, ha conseguido inversiones, bienestar real y que Extremadura se hiciese respetar», dijo sobre la actual presidenta regional. «Ese empuje, esa vitalidad, esa valentía… al final se ha convertido en un problema porque hay algunos que no pueden soportar que Extremadura progrese», proseguía Núñez Feijóo antes de dar paso a la intervención de María Guardiola.

Con la voz algo tomada, la líder de los populares extremeños también inició en clave nacional. «Con él (Feijóo) vamos a recuperar la España de siempre… y lo más importante: sin Sánchez», dijo antes de centrar su discurso en materia regional y con duras palabras hacia la oposición. «Aquí en Extremadura, Pedro Sánchez tiene su red de apoyos, sus amigotes… con un candidato que está imputado por colocar a su hermano, un candidato que insulta, que miente, que difama, que pisotea a sus propios compañeros», afirmó en referencia al PSOE y a Miguel Ángel Gallardo.

Escándalos

«Lo que tenemos enfrente son muchas mentiras, juicios pendientes, sobres y escándalos todas las semanas. La verdad es que es bastante triste y nos avergüenza», señalaba antes de hacer referencia a Vox. «Qué bien están algunos en la oposición y, si no, que se lo digan a Vox... Ellos llegaron, tuvieron que decidir y decidieron marcharse; todo el mundo sabe que son ese partido que a las primeras de cambio sale corriendo», decía.

«¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? No le dejan hablar en solitario, no vaya a ser que se salga del guion; y Abascal es un turista que viene a Extremadura y lo único que pretende es desestabilizar», añadía Guardiola sobre Vox.

«El 21 de diciembre nadie debería hablar por los extremeños, nadie debería decir lo que tenemos que hacer», concluyó en un acto al que asistió tras visitar previamente Villanueva de la Serena, aunque en solitario, mientras Alberto Núñez Feijóo paseaba por la principal arteria comercial de Don Benito con la alcaldesa.

Decenas de curiosos, también simpatizantes, se acercaron al recorrido que terminó con un discurso y la atención a los medios de comunicación allí presentes. Allí, sobre la peste porcina pidió al Gobierno «trabajar a tope para no dispersar un brote que de momento está controlado».