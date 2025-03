Ángel Pelayo Gordillo Moreno (Mérida, 60 años) tiene firme confianza en que formará parte del gobierno de Extremadura. De maneras agradables y educadas, carece del ... perfil agresivo que se identifica con Vox. «De totalitario tengo poco, más bien nada».

–¿Para qué quiere presidir la Junta?

–El objetivo principal es echar al socialismo del Gobierno extremeño, pero no para que venga un PSOE de sustitución, porque el PP tiene tendencia a acomodarse al PSOE y no toma medidas que reviertan las políticas equivocadas del socialismo. Es obvio que esto no funciona y hay que cambiarlo. Tenemos los salarios más bajos de España, somos líderes en paro y una atención sanitaria defectuosa. Tampoco tenemos transporte digno.

–¿Para qué presentarse a dirigir la Junta si su partido quiere eliminar las autonomías?

–Desde el más profundo respeto a la Constitución, proponemos hacer una revisión del Estado autonómico devolviendo ciertas competencias que a nuestro juicio nunca debieron producirse. Si hay que revisar en profundidad el Estado de las autonomías para que funcione la descentralización del Estado, que se haga. Hay países, como Francia, que no tienen autonomías. Extremadura, que es una de las más leales, es la más maltratada de todas las regiones. Es un disparate que se debe analizar y solucionar.

–Defiende la devolución al Estado de las competencias en sanidad y educación, ¿en qué puede beneficiar a Extremadura?

–Es evidente que esto no funciona. Si tenemos un SES que no satisface las necesidades de los ciudadanos, hay que ensayar otros medios. Es necesario unificar los criterios. No puede ser que un extremeño tenga problemas para que le atiendan en otras comunidades, y viceversa. Con la educación hace falta un plan que iguale criterios y que sea vector de conocimiento y no de adoctrinamiento.

–¿Para qué quiere gobernar Extremadura?

–Para arreglar las cosas y para exigir lo que Extremadura se merece. Si el Ministerio dice que hay que demoler Valdecaballeros, el presidente de la Junta tiene que decir que no.

–Pero si lo ha dicho varias veces.

–Sí, pero ya se ha escuchado otra vez a la ministra de Transición Ecológica decir que hay que derribarla. ¿En qué quedamos? Le aseguro que si siguen gobernando, lo harán. Si en nuestra mano está, no se derriba la presa de Valdecaballeros.

–También quiere rebajar impuestos. ¿Cómo?

–Los extremeños tenemos uno de los mayores esfuerzos fiscales de España, sino el mayor, y pregunto si recibimos los mejores servicios en función de lo que pagamos.

–¿Qué impuesto eliminaría?

–Hay que hacer un estudio en profundidad. Eliminaría el impuesto de Patrimonio, que es el más injusto; el de Sucesiones está bonificado, pero habría que ampliarlo para que no sea solo de padres a hijos. Y también el IRPF y sociedades. Hay que bajarlo para que la iniciativa privada cuente con más recursos. Esto es trabajo para estudiar en profundidad y hacer cuando estemos en el gobierno de Extremadura. Una rebaja fiscal es esencial para que Extremadura despegue.

–Con menos dinero se harán menos cosas.

–Esa es una reflexión errónea. Porque la administración, cuando recauda en exceso, tiene tendencia a despilfarrar en exceso.

–¿Dónde está el despilfarro?

–Si te parece poco detraer recursos de personas que trabajan para dárselo a quienes no lo hacen... Extremadura está derivando en un Estado asistencial porque hay paro y no hay mano de obra. Hay personas que no quieren trabajar, y eso hay que decirlo claro. No es necesario que todo el mundo sea físico nuclear, pero sí trabajar y si se te ofrece un empleo, cogerlo. Todo el mundo debe aportar a la sociedad.

–O sea, que replantearía la protección social.

–La protección social no la replantearé, sino el abuso de la protección social.

–¿No puede ser que se ofrezcan salarios demasiado bajos?

– El SMI ha subido últimamente y creo que no es miserable. Hay personas que tienen la impresión de que ganan menos de lo que realmente ganan por los impuestos que pagan.

–Usted es hombre de campo y se muestra preocupado con la situación que viven agricultores y ganaderos.

–La situación es dantesca. Llevamos años de sequía y las medidas que se ponen sobre la mesa son insuficientes. Se carga a los agricultores con trabas burocráticas y de injerencia en las explotaciones. Todo esto hace que hoy un agricultor lo deje, alquile el campo para placas solares y coja el dinero. No hay mano de trabajo cualificada. La legislación es excesiva, cada vez se prohíben más los productos para plagas y malas hierbas. El agua es carísima y escasa. Y luego, cuando crees que has ganado algo, vienen y te lo quitan porque tenemos una fiscalidad descabellada. Esto hace que el sector primario no se pueda desenvolver. Si seguimos así, nos quedamos sin agricultores.

–Una de sus promesas es garantizar el agua. ¿Cómo lo haría?

–El agua en Extremadura está muy desaprovechada y hacen falta inversiones para que un agricultor tenga acceso a medios de riego modernos y bajo consumo. Esa inversión se consigue teniendo dinero, pero no porque te lo quitan en impuestos.

–¿Qué opina de la mina de litio?

–La mina está a dos kilómetros de Cáceres y está pendiente de ciertas calificaciones para ver si afectarán a la salud de los cacereños. Si afectara a lo más mínimo a la salud de los cacereños, nosotros no apoyaremos la mina de litio. Pero si la mina no causa ningún daño, es un recurso natural que se debe analizar con prudencia.

–Habla de proteger al empresario de aquí y dejar de extender la alfombra a los de fuera de Extremadura. ¿Por qué?

–Porque me presento a presidir la Junta de Extremadura y me votan los extremeños.

–Pero Envision, Elysium o Amazon vienen de fuera y van a crear empleo. ¿Les cierra la puerta?

–Si gobierno o condiciono el gobierno de la Junta, tengo claro que los proyectos que generen riqueza tendrán la puerta abierta si cumplen con la Ley. Si hay que cambiar alguna norma para que vengan, se hará.

Vox Votos en 2019 28.849

Escaños (de 65) 0

Porcentaje 4,70%

–¿Qué hará con las infraestructuras pendientes?

–Hacerlas. ¿Por qué no se hace un AVE como el que se nos prometió?

–Eso es del Gobierno central. Pero las autovías de Badajoz a Olivenza y de Moraleda a Portugal las debe hacer la Junta. ¿Las apoya?

–Todo lo que sea mejorar infraestructuras, sí. Hay que generar recursos y un ciclo virtuoso de la economía.

–¿Qué le parece la nueva Ley nacional de Vivienda?

–Es de inspiración bolivariana, comunista y ataca la propiedad privada. En segundo lugar, los efectos que persigue no son los que se va a obtener. Desincentiva la construcción, porque pasa de ser un valor refugio a no serlo. Y eso hará que suban los precios. En tercer lugar, se ha puesto en práctica en otros sitios y no ha funcionado. Pero la izquierda nunca da un paso atrás. En la parte que afecta a la autonomía extremeña, no la aplicaré en la parte que nos corresponda. Porque la propiedad es sagrada, la propiedad es libertad.

Los datos Empresario Nacido en Mérida en una familia de empresarios agrícolas. se dedica al negocio familiar desde la juventud.

Familia. El mayor de cuatro hermanos, su padre murió cuando él tenía nueve años y adora a su madre, Manuela Moreno.