El candidato de Vox sabe que su voto es determinante para que gobierne el PP. Y, de facilitarlo, quiere entrar en el Gobierno extremeño.

– ... Vox quiere extender el modelo de García Gallardo en Castilla y León al resto de autonomías. ¿En qué sentido?

–García Gallardo está demostrando que Vox sabe hacer las cosas con sensatez. En agricultura no he oído queja de agricultores. Vamos a entrar en muchos gobiernos autonómicos. Somos buenas personas, con preparación y me considero capaz de llevar este proyecto adelante.

–¿Qué copiaría usted a García Gallardo para Extremadura?

–No tengo que copiar nada. Él gobierna en su región y yo me tendré que encontrar con los problemas que me deje el señor Fernández Vara y los que dejó Monago en su época. Me haré cargo de las competencias que me correspondan si se llega a un pacto de gobierno con el PP, condición indispensable para gobernar en Extremadura.

–¿Exigirá ser vicepresidente?

–No estamos por los cargos, pero habrá que tener puestos de responsabilidad. Eso que dice la señora Guardiola de que me apoye Vox o gobierne Vara cuatro años más... no es razonable ni sensato. Si llegamos a un acuerdo de gobierno con Guardiola es para llegar a un Gobierno, y si la apoyamos me tendrá que explicar para qué, y si tenemos que pactar políticas, lo haré yo o personas de mi lista. Ya veremos si exigimos entrar, hablaremos después de las elecciones, pero creo que sí.

Ampliar Las manos de Pelayo durante la entrevista. Pakopí

–¿Va a dar un cheque en blanco a María Guardiola con tal de sacar a Vara de la Junta?

–No doy cheque en blanco a nadie. Estableceremos nuestras condiciones. Analizaremos los problemas y pondremos sobre la mesa maneras de abordarlos. No estoy aquí para ocupar un puesto en la Asamblea, pero me he propuesto trabajar por mi región desde el punto de vista de mi partido. El pacto con la señora Guardiola solo dependerá de la verdad.

–Abascal dijo en Badajoz que Guardiola tenía líneas rojísimas. ¿A qué se refería?

– Ella establecerá sus criterios. Hay que establecer criterios de colaboración.

–Da la sensación de que se refería a cuando Guardiola ha defendido los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI.

–Pero, ¿qué es eso de la comunidad LGTBI? Un gay, un transexual, un heterosexual... es una persona que pensará de una manera o de otra. ¿Qué es el colectivo? ¿Todos piensan de la misma manera? Es que dicen: no se tocan los derechos de los gays. ¡Pero si cada uno será de una manera! Hay que gobernar para todos con leyes para todos. Esa es la verdadera igualdad, tratar a todos por igual y dar los mismos derechos y obligaciones.

– Habla como si el PP sin Vox fuera igual que el PSOE. ¿En qué sentido lo son?

– Han comprado toda la chatarra ideológica de la izquierda y la va asumiendo con retraso.

– Vox se entiende como un partido totalitario. ¿Usted lo es?

– No. Vox no es totalitario y no tengo que explicarlo, porque quienes lo tachan así vienen a agredirnos. Vox es un partido razonable y tiene un criterio de defensa del Humanismo, de defensa de la persona, sus derechos y su libertad. La propiedad, la protección de la infancia y la familia son nuestros puntales. Ahora todo se pone en cuestión por cuestiones ideológicas. La izquierda ha establecido normas y quien las cuestiona tendrá exclusión social.

–¿Vox tiene nostalgia de la dictadura?

–Rotundamente: no. Vox no tiene nostalgia de ningún régimen anterior. Nosotros vivimos en 2023 y quiero ser presidente de la Junta de Extremadura.

–Ha dicho que no entiende que se celebren los 40 años de autonomía. Dígame algo bueno de estos años.

–Cualquier niño de cualquier localidad de Extremadura tiene acceso a la cultura musical si la quiere tener. Aunque creo que el saldo de esos 40 años es pobre y Extremadura no se ha desarrollado acorde a la riqueza inmensa de esta región. La gente se va y hay que analizar por qué. Tirar cohetes por crear una estructura burocrática, que es más problema que solución, me parece exagerado.