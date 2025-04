«He levantado la voz para traer 300 millones de inversión industrial a Extremadura»

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958) ha dirigido Extremadura durante doce años, los últimos ocho consecutivos, los últimos cuatro con mayoría absoluta. Este médico forense de ... profesión intenta ahora su cuarto mandato.

–¿Por qué quiere seguir dirigiendo Extremadura?

–Hay dos razones poderosas. Una tiene que ver con algo más personal, que fue la vivencia de la pandemia. Yo tenía decidido no continuar, pero creo que la pandemia nos cambió un poco a todos la vida, en el sentido de que cuando tú tienes que hacer un relevo en una organización o en la propia institución, como es la Junta de Extremadura, que a mí me merece todo el respeto, hay que intentar hacerlo en un escenario de la mayor estabilidad posible. Y la pandemia y la guerra no han sido escenarios proclives. Y la segunda tiene que ver con el momento en el que cambian nuestras oportunidades. El mundo está empezando a tomar muchas decisiones y muchas de ellas van a beneficiar mucho a Extremadura. Y cuando tienes orientada la estrategia, te gustaría poderla llevar a buen término.

–Esa estrategia es la revolución verde y digital, de la que lleva un tiempo hablando, para cambiar el modelo productivo. ¿No será una realidad sin usted?

–Tengo mis dudas, porque las leyes que hemos hecho para que propicien todo esto, los demás han votado que no. Es decir, ha sido posible que esta semana se haya publicado la autorización ambiental integrada de la gigafactoría de Navalmoral porque hubo una ley que cambió. A esa ley los demás votaron que no. Yo no tengo claro que todo el mundo tenga como idea principal el conseguir un cambio de modelo productivo. De hecho, unos dicen que no confían en eso y otros que no se lo creen. Yo creo sinceramente que es muy necesario seguir en esa línea para intentar en dos, tres, cuatro años darle a esto un giro de 180 grados.

–¿Por qué hay que creerle cuando dice que ese cambio generará 35.000 nuevos empleos?

–Porque las industrias que los van a producir están ahí. Esta semana hemos estado en Malpartida Plasencia viendo la empresa Faramax, en la que había 17 personas trabajando hace cuatro años y ahora hay 350. Porque está ahí ya, porque la fábrica de diamantes se está construyendo, porque el macromatadero se ha terminado, porque la fábrica de condensadores de litio ya se ha empezado, porque la gigafactoría se va a empezar en julio.

–¿Cómo explica que la región sea una de las que mayor tasa de desempleo tiene y cueste encontrar cocineros, camareros, trabajadores para la construcción o el campo?

–Porque tenemos un paro estructural de gente que efectivamente es demandante de empleo, pero que no se sitúa en un escenario de búsqueda inminente y que no acepta cualquier cosa, porque sus condiciones objetivas en un momento dado puedan no hacerlo necesario. Pero lo que sí es cierto es que es una realidad y que vamos a tener que hacer una operación de recualificación. Sabemos de las 76.000 personas que están paradas en estos momentos cuáles podrían ser objeto de recualificación. Y hay otro porcentaje, lo que se dice siempre en España, del 10% de paro estructural, que por mucho que baje el paro nunca baja de ahí.

–Dice Vox que Extremadura está derivando en un Estado asistencial. Hay paro y no hay mano de obra, las ayudas desaniman a trabajar y aboga por replantear el abuso de la protección social.

–La ayuda que permite que las necesidades básicas de una familia estén cubiertas no puede ser nunca incompatible con el trabajo y, si lo es, algo estamos haciendo mal. Pero hay que tener claro que estamos hablando del caso de una persona que tenga una buena oferta, un empleo estable y un buen salario, y diga que no porque tiene ayudas que no se lo hacen necesario. Si se da esta circunstancia, porque ha bajado tanto el paro, porque hace ocho años estábamos en 150.000 desempleados y ahora en 76.000, habrá que actuar.

–El PP promete bajar impuestos para atraer empresas, generar empleo, sumar contribuyentes y elevar la recaudación.

–Eso lo dice por la tarde. Por la mañana dice que hay que poner más dinero, que hacen falta más maestros, más médicos y más residencias de mayores. Lo que el PP nos tiene que explicar es qué pasa a mediodía, cuando pasan de decir que hay que gastar más por la mañana a decir que hay que ingresar menos por la tarde. Porque eso no se lo cree nadie, el que bajando los impuestos de manera masiva vaya a haber más recaudación. Además, como concepto, a mí no me gusta.

–¿Por qué?

–Porque a la ciudadanía no le podemos trasladar el mensaje de que no tiene obligaciones. Tiene que saber que tenemos derechos pero que también tenemos deberes y uno es contribuir en función de lo que cada uno tiene, para recibir en función de lo que cada uno necesita.

–¿Bajada de tasas sí, pero no de impuestos?

–Hemos reducido la fiscalidad en el ámbito de las sucesiones y donaciones y hemos hecho una importante rebaja en tasas de comedor, aula matinal, ITV, canon de saneamiento... Pero una cosa es bajar las tasas y otra es bajar los impuestos. El IRPF y el IVA sostienen el sistema, la educación, la sanidad, la dependencia y el cuidado de nuestros mayores. Cuando el PP llega al gobierno y baja impuestos, automáticamente hace recortes. Esa es la realidad, lo demás es un cuento chino.

–Si usted vuelve a gobernar, ¿cuál será su prioridad?

–Seguir haciendo de Extremadura el lugar de España donde es más fácil desarrollar un proyecto, sobre todo del sector industrial, y seguir distribuyendo la prosperidad. Para eso la educación es fundamental. Cuando acabe esta legislatura no debe haber formación profesional que no tenga una segunda parte en la empresa, en la fábrica, en el hotel, en el taller o donde sea.

–¿Por qué el agravio ferroviario se ha saldado con gratuidad para cántabros y asturianos y no para los extremeños?

–Porque aquí los trenes ya eran gratuitos. Pero aquí hay una herida abierta que solo se curará el día que esté terminado.

–¿Cuándo será eso?

–El día que tengamos un tren que vaya a 250 o 300 kilómetros por hora, que será la velocidad que decidimos en su día cuando decidimos que fuera también de mercancías.

–La encuesta de HOY dice que el llamado 'efecto Sánchez' le puede costar un 12% de los votos que logró hace cuatro años. ¿Se arrepiente de no haber levantado un poco más la voz?

–Yo he levantado la voz para que venga a Extremadura el 35% de toda la inversión industrial que ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa. Es decir, de 800 millones en el año 2022, a Extremadura han venido 300. Y esto es la vida de las personas. Y luego cada uno tenemos nuestra manera. Algunos creen que la política consiste solo en dar voces y yo creo que consiste en dar las voces cuando hay que darlas. Porque si no, si las estás dando todos los días, pasan a ser algo habitual y nadie les hace caso.

–¿No teme un trasvase de votos?

–Yo no sé si esos datos son así o no lo son. Yo lo que sí sé es que yo soy una persona leal con Extremadura, con España y con mi partido. Y diré que este Gobierno ha conseguido subir las pensiones. Eso aquí en Extremadura se llama 230.000 personas. Ha conseguido que 80.000 extremeños vean incrementado su salario un 40% y que 100.000 hayan visto convertido su trabajo temporal en indefinido.