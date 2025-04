Si no gana, dice que dará por finalizada su trayectoria política. Si gana, asegura que terminará la legislatura. Pero deja claro que, pase lo que ... pase, ésta sí será la última.

–Las encuestas vaticinan que no tendrá mayoría absoluta. Si su única opción para presidir Extremadura es gobernar con Podemos, ¿lo hará?

–En el año 2015 no hubo coalición y yo se la ofrecí. Pero en esto el PP tendrá algún día que decir que si no quiere que pactemos con radicales, tendrá que ayudar. Lo que no vale es decir, no pacte usted con radicales, pero yo no le doy la ayuda.

–¿No le gustan los gobiernos de coalición?

–Un gobierno de coalición es más lío que un gobierno estable. Yo lo que digo es que cada uno que vote a quien quiera, pero para ser presidente se necesita estabilidad y la estabilidad la dan las mayorías.

–¿Prefiere el bipartidismo al sistema de bloques?

–Un bipartidismo corregido me parece que es el mejor de los modelos. El sistema de bloques no es bueno para España.

–¿Por qué?

–Porque creo que hay mucho gris, no hay blancos y negros en la vida. Hay muchos matices. Veo muchas cosas que podrían ser aprobadas por unos y por otros y que esta dinámica de bloques en la que nos hemos metido lo imposibilita.

–Si gobierna tras este 28-M, ¿terminará la legislatura?

–Hombre, cuando uno se presenta es para terminar, obviamente.

–¿Y si no gobierna?

–Si no gobierno, daré por terminada mi vida política.

–¿No se quedaría en la oposición?

–No, no. Yo creo que sería razonable dar paso. Pero eso no va a ocurrir, aunque algunos se alegrarían de que ocurriera.

–En cualquier caso, ¿ésta si será definitivamente su última legislatura?

–Sí, porque tengo la oportunidad todavía de poder volver unos años después, cuando termine esta legislatura me quedarán todavía algunos años para volver a mi profesión, y me gustaría cerrar el círculo de mi vida con una bata blanca puesta.

–¿Y eso?

–Lo quiero hacer. Los forenses no nos jubilamos hasta los 70 y quiero volver, es quizás un planteamiento más moral que otra cosa, creo que es bueno volver allí de donde sales.

–¿La medicina le ha ayudado en la política?

–Me ha venido muy bien para conocer la condición humana, hacer buenos diagnósticos, entender también a veces las miserias humanas.

–¿Cómo le gustaría que fuera su proceso de transición en el partido?

–Tranquilo, normal. Que fuera un momento importante también para el partido, de acabar una etapa y empezar otra, y que los compañeros pudieran en buena lid aspirar a liderar este partido. Yo tengo el enorme privilegio de hacerlo y me siento muy orgulloso y me gustaría irme bien. Eso es a lo que aspira siempre uno.

–¿Cuándo se iniciará ese proceso?

–Pues hay un congreso dentro de dos años y medio. Ahí habrá que empezar.

En clave personal

–¿Cuál es la motivación que le llevó a entrar en política?

–Yo venía del activismo social y tenía, gracias a mi madre, muchas inquietudes. Mi mejor grupo de amigos venía de situaciones humildes, tuvieron que abandonar la escuela a edades tempranas para irse a trabajar, como le pasó a mi compadre Eduardo, que en paz descanse. Y siempre me quedó la sensación de que había que hacer cosas para que esas diferencias no se dieran, mi vida era mucho más acomodada respecto a la suya, mucho más necesitada. La igualdad de oportunidades me obsesiona.

–¿Cuál ha sido el gran reto de su vida?

–La pandemia. A mí me ha dejado secuelas. Tengo una labilidad emocional importante, se me saltan las lágrimas con frecuencia porque durante aquellos largos meses lloré con mucha gente. Aquello fue muy duro.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

–Soy un tío sencillo para los gustos. Ahora dedico todo el tiempo que tengo a estar con mis nietas, porque tengo la sensación de que una parte de la vida de mis hijos me la perdí, y no quiero perderme la de estas niñas, la de Teresa y la de Isabel (de 3 y 2 años). Y todos los fines de semana, tenemos un grupito de senderismo y hacemos rutas, casi siempre los domingos. Y me gusta ver cine en casa y leer los periódicos los fines de semana.