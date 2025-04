Las lágrimas de Vara, la camisa prestada de Feijóo y tuits que 'desaparecen'

Llegaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a Extremadura y las redes sociales han reflejado tanto lo que los partidos han querido que se vea ... como lo que han destacado los usuarios.

La visita del presidente del Gobierno a Badajoz nos dejó a un Guillermo Fernández Vara visiblemente emocionado. El PSOE de Extremadura subió a sus redes sociales un vídeo del presidente extremeño en el que decía que «probablemente porque la pandemia me ha dejado un poco emocionalmente tocado se me saltaban las lágrimas por vuestro viaje». Así se dirigió a los miles de socialistas que habían llegado en autobús desde muchos sitios de la región hasta Badajoz para el mitin en La Alcazaba. Y se lo agradeció con un efusivo «¡Coño, gracias!». Quizás la previsión de lluvia no le hacía ser muy optimista con la asistencia al acto, que tuvo que suspenderse el viernes por el incendio de las Hurdes, aunque al final se llenó.

Por cierto, en el perfil del PSOE extremeño en Twitter se echa en falta un corte de la intervención de Sánchez en Badajoz, fotos, sí hay, pero ni rastro de vídeo.

Gracias por estar ahí, gracias a todos y todas por estar en las duras y en las maduras.



Siempre habéis estado ahí, en los buenos momentos y en los malos. Cuando se gana y cuando se pierde. Gracias de verdad por estar ahí siempre. pic.twitter.com/otcKLLOj9K — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) May 23, 2023

Este mitin de los socialistas ha dejado diferentes reacciones. La gran afluencia ha provocado que se hayan podido ver fotografías de asistentes meando en la calle y el vídeo de la expulsión de un hombre con una bandera de 'No al vertedero en Salvatierra de los Barros'.

Otro enredo con el acto del PSOE lo ha recogido una mujer vinculada al PSOE local de Badajoz quien ha subido a su twitter la captura de un usuario de esta red social, que apoya al PP en general y a Gragera en particular, tildando de menos ilustrados a los votantes de los pueblos. Un clasismo electoral en toda regla. El tuit, misteriosamente, desapareció.

Como borró el tuit lo pongo por aquí.

A esto se dedican los hooligans del tránsfuga: a llamar paletos y catetos a la gente de los pueblos de Extremadura.⤵️

Ya lo dije, sólo ellos "son Badajoz". El resto(sobre todo si son de pueblo)chusma inferior sin criterio. pic.twitter.com/bk2DgF4bXg — Caty Cordero (@corderocaty) May 24, 2023

Otro de los misterios sin resolver por 'desaparición' son las capturas de supuestos tuits del candidato de Vox a la alcaldía de Villanueva de la Serena y que han subido a redes sociales varios internautas. Andrés Oliva aún no ha desmentido las capturas, pero los tuits sobre gays, 'moros' o insultos a ministros ya no existen en su perfil.

El candidato de Vox en Villanueva de la Serena pic.twitter.com/pCSKAPHUBL — Javi (@javisanluq) May 22, 2023

El otro gran acto que se celebró este martes en la región fue la vuelta a tierras extremeñas (que no andaluzas) del líder de los populares Núñez Feijóo que estuvo por Plasencia y Cáceres. El popular se refirió a sí mismo como «una persona normal, que defiende la normalidad que España necesita». Todo muy Feijóo en su papel de moderado, pero los internautas no dejaron pasar esta declaración y le contestaron que «para ser Presidente del Gobierno no vale Paco el del bar, el 'normal'».

No soy perfecto, ni pretendo serlo. Eso está reservado para otros.



Soy una persona normal, que defiende la normalidad que España necesita.



Lo que es seguro es que hay cosas en las que no voy a equivocarme: pic.twitter.com/2U1CEGmoC1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 23, 2023

La curiosidad del mitin vino con la «camisa prestada» que contó nuestro compañero Antonio Armero en su crónica de campaña. El popular quiso ilustrar con ella la bonhomía que él asegura que caracteriza a Rafa Mateos, el candidato del partido a la alcaldía de Cáceres. «Estábamos comiendo en un restaurante (fue en El Figón de Eustaquio) –recordó el líder nacional de los populares– y me manché la camisa. Rafa fue a su casa a por una camisa para mí y me la trajo. Y luego no me la pidió. Pero fijaos si el gallego es de fiar que aunque él no me la pidió, yo se la devolví». Un tipo normal que se mancha la camisa como todo hijo de vecino.