Feijóo se pasea por Plasencia

Su visita no había sido convocada de manera oficial, pero a última hora de ayer ya se sabía que el presidente del PP, Alberto Núñez ... Feijóo, estaría en Plasencia esta mañana en un martes de mercado. Así que antes de la una de esta tarde, cuando estaba prevista su llegada a la ciudad, eran muchos los que le esperaban en la céntrica Puerta del Sol y los que continuaron la espera después, a pesar de la lluvia que caía y del retraso anunciado con el que llegaría el líder del PP.

Una hora más tarde, en torno a las dos, cuando los vendedores comenzaban a recoger sus puestos en el mercado de la plaza y padres, madres, abuelos y abuelas se agolpaban en la puerta del colegio Alfonso VIII, para recoger a los escolares que salían del cole en ese momento, Alberto Núñez Feijóo apareció. La candidata a la Junta y el candidato a la alcaldía, María Guardiola y Fernando Pizarro, respectivamente, fueron los primeros en acercarse al presidente para darle la bienvenida, saludarle y posar para las primeras instantáneas.

A partir de ahí ya ha sido un no parar para Feijóo. Porque concejales del PP, militantes, simpatizantes y ciudadanos de a pie, grandes y pequeños, le han ido parando casi a cada paso que daba para hacerse una foto con el líder gallego, con quien puede ser el próximo presidente del Gobierno del país. Y la disposición por su parte, ha sido absoluta. Todo aquel que ha querido el retrato, lo ha tenido. Aunque después de las dos de la tarde, con los comercios cerrados o a punto en la céntrica calle del Sol, pocas se ha hecho para las que le podrían haber tocado si no retrasa su llegada.

«A ver, está claro que hoy quien quiera, la consigue; ahora toca hacerse la foto con la gente de la calle, que estamos en campaña electoral», decía Montse después de que Feijóo, Guardiola y Pizarro abandonaran su puesto en la plaza. Asegura que siempre es la última en recoger en el mercado y este martes también ha sido así y, por eso, la comitiva popular se le ha presentado en el puesto. «Pero yo no sabía que iba a venir ningún político», aclara.

Pero como el mercado estaba casi desmantelado, Feijóo se ha parado en su puesto y ha probado sus quesos, «de oveja y cabra y artesanos», y ha escuchado las explicaciones de Montse sobre la miel de la sierra de Gata que vende. «Pero no ha dicho nada de nada, la verdad». A Montse le ha gustado más María Guardiola, «me ha parecido más cercana», aunque no sabía quien era en ese momento. «Pensé que sería la mujer de Feijóo».

Ampliar Guardiola, Feijóo y Pizarro posan con las letras de Plasencia. ANDY SOLÉ

¿Quién es la rubia que va con el presidente? es una pregunta que se ha escuchado más de una vez a lo largo del paseo del líder gallego por Plasencia. La que se ha hecho también Elia, en su puesto de frutas y verduras del mercado, el otro que aún seguía funcionando con el de Montse cuando Feijóo llegó a la Plaza Mayor para protagonizar un buen porrón de fotos delante de la fachada consistorial.

Pero a la pregunta que se han hecho Elia y otros más este martes, siempre ha habido alguien para responderla de manera inmediata. «Es María Guardiola, la candidata del PP a la Junta», le ha dicho su compañero de venta en el puesto a Elia. «Pues yo no me he dado cuenta, no la he reconocido», decía, «he visto que han comido fresas y cerezas y que les han gustado y nada más».

Un bocado siempre apetecible, como los quesos de Montse, que seguro que Feijóo y compañía han degustado más hoy, teniendo en cuenta que era la hora de comer, y que les ha servido de aperitivo, en cualquier caso, para la comida ligera que tenían previsto en Los Monges, antes de salir pitando para Almendralejo. El líder del PP, ahora ya sí con convocatoria oficial, visitará esta tarde la cooperativa Viñaoliva y a las 19 horas participará en un acto público en Cáceres, con Guardiola y el candidato a la alcaldía, Rafa Mateos.

Posiblemente muchos de los que le han acompañado este mediodía en Plasencia lo harán a lo largo del día. Entre ellos, el secretario general, Abel Bautista; el presidente de la provincia cacereña, Laureano León; y la diputada nacional Loli Marcos.